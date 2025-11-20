Hiểu thế nào cho đúng về quy định sử dụng đai, ghế và đệm cho trẻ em trên ôtô?

Câu hỏi 1/3 Hỏi 1: Từ ngày 1/1/2026, trẻ em thuộc độ tuổi và chiều cao nào bắt buộc phải dùng thiết bị an toàn trên ôtô cá nhân? A Trẻ dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35 m B Trẻ dưới 6 tuổi hoặc nặng dưới 18 kg C Trẻ dưới 12 tuổi bất kể chiều cao D Chỉ trẻ dưới 4 tuổi Đáp án đúng là: A. Trẻ dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35 m Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe chỉ có một hàng ghế) nếu không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Mức phạt 800.000–1.000.000 đồng. Quy định này dựa trên nghiên cứu quốc tế: ở chiều cao dưới 1,35 m, dây đai an toàn người lớn sẽ chạy qua cổ hoặc đầu trẻ, gây nguy hiểm chết người khi va chạm.

Thiết bị an toàn cho trẻ em phải phù hợp để lắp đặt lên ôtô. (Ảnh: Children's Hospital Colorado)

Câu hỏi 2/3 Hỏi 2: Theo quy định Việt Nam hiện hành, tài xế được phép dùng loại thiết bị nào để bảo vệ trẻ em trên ôtô? A Chỉ ghế trẻ em có chứng nhận ECE R44/R129 B Đai, ghế hoặc đệm phù hợp với xe và trẻ C Gối ôm hoặc vòng tay người lớn D Chỉ ghế tích hợp ISOFIX toàn diện Đáp án đúng là: B. Đai, ghế hoặc đệm phù hợp với xe và trẻ Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định người dân được linh hoạt sử dụng đai trẻ em, ghế trẻ em (CRS/ECRS) hoặc đệm nâng trẻ (booster) miễn đáp ứng Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT: lắp đặt chắc chắn, không cạnh sắc, hạn chế di chuyển cơ thể trẻ khi va chạm hoặc phanh gấp. Không bắt buộc phải là ghế đầy đủ nếu đai hoặc đệm đã đảm bảo chức năng tương đương.

Theo QCVN 123:2024/BGTVT, thiết bị an toàn cho trẻ em trên ôtô là các sản phẩm giúp cố định trẻ ở tư thế ngồi hoặc nằm, nhằm giảm chấn thương khi xe va chạm hoặc giảm tốc đột ngột bằng cách hạn chế tối đa sự dịch chuyển của cơ thể trẻ.

Nhóm thiết bị này bao gồm hệ thống ghế trẻ em CRS, là tổ hợp ghế, dây đai, khóa an toàn, bộ điều chỉnh và các phụ kiện như nôi, tấm chắn va chạm, được lắp chắc chắn trên ôtô. Ngoài ra còn có hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS, gồm ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện và ISOFIX dành cho các dòng xe đặc biệt.

Theo tiểu mục 2.1 Mục 2 của QCVN 123:2024/BGTVT, thiết bị an toàn cho trẻ em phải đáp ứng các yêu cầu chung khi lắp trên ôtô. Thiết bị cần phù hợp với cấu trúc xe, không có cạnh sắc hay phần nhô có thể làm rách quần áo, hỏng vỏ ghế hoặc gây nguy hiểm cho người ngồi.

Các bộ phận cứng không được để lộ cạnh sắc có thể làm mòn dây đai tại điểm tiếp xúc. Những chi tiết thuộc thiết bị không thể tự ý tháo rời, trừ khi dùng dụng cụ chuyên dụng.

Với các bộ phận được thiết kế tháo rời để bảo dưỡng hoặc điều chỉnh, quy chuẩn yêu cầu phải đảm bảo tránh lắp sai hoặc sử dụng không đúng cách, nhằm duy trì an toàn tối đa cho trẻ.





Câu hỏi 3/3