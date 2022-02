Hiếu PC chỉ rõ 5 điều cần chú ý để tránh bị lừa khi mua hàng và vé máy bay trên Facebook

Hiếu PC - Ngô Minh Hiếu đã trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng thời gian gần đây. Tuy trở về Việt Nam chưa lâu nhưng anh đã và đang góp sức mình vào hệ thống an ninh mạng bằng trang web Chống Lừa Đảo. Đồng thời anh cũng đang làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), trở thành một chuyên gia an ninh mạng với nhiều chia sẻ nhận được sự quan tâm.



Trên trang Facebook cá nhân, Hiếu PC cũng thường xuyên lên tiếng cảnh báo các điều cần chú ý để tránh bị lừa đảo trên Internet. Mới đây nhất, anh cũng đã chia sẻ về 5 điều cần chú ý khi mua hàng, mua vé máy bay... trên Facebook.

1. Chỉ mua từ những cửa hàng trực tuyến đáng tin cậy.

2. Luôn xác thực người bán.

3. Đảm bảo rằng, cửa hàng có một trang web đang hoạt động, số điện thoại và địa chỉ email.

4. Kiểm tra xếp hạng, đánh giá và phản hồi của người dùng.

5. Nếu có một sản phẩm nào đó quá tốt so với thực tế, đó có thể là lừa đảo.