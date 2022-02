Hiếu PC - Ngô Minh Hiếu đã trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng thời gian gần đây. Tuy trở về Việt Nam chưa lâu nhưng anh đã và đang góp sức mình vào hệ thống an ninh mạng bằng trang web Chống Lừa Đảo. Đồng thời anh cũng đang làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), trở thành một chuyên gia an ninh mạng với nhiều chia sẻ nhận được sự quan tâm.

Đặc biệt trong giai đoạn những ngày giáp Tết, cuối năm, các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội lại xuất hiện ngày càng dày đặc với hình thức ngày càng tinh vi hơn. Mới đây, Hiếu PC đã phải lên tiếng trên Facebook xá nhân để mọi người cẩn trọng hơn trong giai đoạn này.

Theo đó, Hiếu PC cảnh báo, vào những ngày cuối năm, một số chiêu trò lừa đảo trực tuyến đang diễn ra mạnh trên mạng như: bán pháo hoa, trúng thưởng quà tặng, tặng điện thoại miễn phí, bông đẹp cho mùa Tết, sàn đa cấp, cho vay lừa gạt nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản...Những kiểu lừa này vốn dĩ đã không có gì mới.

Những kẻ lừa đảo đang tranh thủ cơ hội và tâm lý mua hàng, lòng tham của con người, sự vội vã khi mua sắm những ngày cuối năm của người dùng để ngày càng đẩy mạnh những hình thức lừa đảo trên

Nhiều nạn nhân "cầu cứu" Hiếu PC

Ngoài đưa ra lời cảnh báo, Hiếu PC cũng đề cập đến một số điều bạn cần làm để tránh là nạn nhân cho những đối tượng này:



- Nếu thuận tiện hãy ghé trực tiếp nơi bán

- Không nên tin tưởng tuyệt đối, luôn nghi ngờ. Gọi điện thoại và video trực tiếp với người bán để xem hàng.

- Nên cân nhắc và hạn chế chuyển tiền trước khi mua sắm online.

- Chỉ mua ở những nơi uy tín và các trang thương mại điện tử lớn ở Việt Nam để đảm bảo quyền lợi khách hàng.

- Không tự tiện nhấn vào đường link lạ mà kẻ xấu bảo dùng để hoàn tất thủ tục hay yêu cầu xác nhân thông tin, chuyển khoản tiền...

- Đừng nghĩ một trang hay một nhóm nào đó trên Facebook có đông thành viên, nhiều người bình luận tốt hay đông người theo dõi là có thể tin tưởng. Hãy cẩn trọng.

- Không tham, luôn bình tĩnh, tìm hiểu mọi thứ kỹ càng trước khi giao dịch trên mạng.

https://kenh14.vn/hieu-pc-chi-ro-7-dieu-nen-lam-neu-khong-muon-tro-thanh-nan-nhan-cua-nhung-chieu-tro-lua-dao-tinh-vi-can-tet-20220129220108612.chn