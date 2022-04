Hiếu PC cảnh báo việc vô tư đăng tải CCCD/CMND lên mạng và những hiểm hoạ khó lường!

Hiếu PC - Ngô Minh Hiếu đã trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng thời gian gần đây. Tuy trở về Việt Nam chưa lâu nhưng anh đã và đang góp sức mình vào hệ thống an ninh mạng bằng trang web Chống Lừa Đảo. Đồng thời anh cũng đang làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), trở thành một chuyên gia an ninh mạng với nhiều chia sẻ nhận được sự quan tâm.



Mới đây, Hiếu PC lại tiếp tục chia sẻ mối nguy hiểm khi mọi người đăng tải CMND/CCCD lên mạng xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên chuyên gia an ninh mạng đề cập đến vấn đề này. Anh cho biết việc đăng tải CCCD lên mạng chính là vô tình tạo cơ hội cho tội phạm.

Cụ thể, Hiếu PC nói rõ thêm: "Các đối tượng xấu có thể dễ dàng lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng có thể dùng hình ảnh căn cước công dân (hay Chứng minh nhân dân) được chia sẻ trên mạng để đăng ký tài khoản ngân hàng, hoặc vay tiền trên app, bị dùng để đăng ký số điện thoại trả sau và có thể bị dùng để đăng ký mã số thuế ảo…

Khi mất căn cước công dân, công dân cần trình báo lên cơ quan chức năng để báo mất và làm lại giấy tờ. Đồng thời phòng ngừa trường hợp số căn cước công dân bị lợi dụng thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật thì có căn cứ để chứng minh bản thân không có liên quan đến các giao dịch dân sự đó.

Trong trường hợp bị lừa lấy thông tin chứng minh nhân dân/căn cước công dân để đi vay tiền thì người dân cần nhanh chóng thông báo với đơn vị cho vay, đồng thời liên hệ đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ nhanh nhất. Còn trường hợp bị các đối tượng xấu lợi dụng lấy số chứng minh nhân dân hay số thẻ căn cước công dân để đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng hay đăng ký thuê bao trả sau thì người dân cũng cần nhanh chóng liên hệ đến ngân hàng, nhà mạng để được hỗ trợ".

Lưu ý để bảo vệ thông tin cá nhân trên các giấy tờ định danh như CCCD/CMND bạn cần chú ý các điều sau:

- Không đăng tải các giấy tờ cá nhân, tài sản lên mạng xã hội.

- Nếu cần chia sẻ thông tin danh tính cá nhân với ai đó bằng bất cứ ứng dụng nào như Zalo, Viber, Messenger... cần thu hồi sau khi nhắn để đảm bảo.

- Sớm nâng cấp lên CCCD gắn chip.

- Tạo email, trang bị SĐT riêng để đăng ký các dịch vụ yêu cầu nhập thông tin cá nhân.

- Tránh mua SIM số ảo, số đã qua sử dụng vì có thể những số này đã đăng ký những dịch vụ vay online không rõ ràng.

- Không cung cấp CMND/CCCD cho những dịch vụ không thiết yếu.

- Không cho người khác mượn CMND/CCCD nếu không có mục đích chính xác.