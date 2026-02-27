Tạp chí chuyên ngành The War Zone (TTWZ) đưa tin, các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới được phát triển trong khuôn khổ dự án Overwatch cho phép máy bay chiến đấu F-35 thuộc thế hệ thứ năm phát hiện và nhận diện các tín hiệu sai lệch và không rõ ràng từ những nguồn đe dọa, đảm bảo xử lý nhanh chóng và chính xác.

Theo Phó Chủ tịch Lockheed Martin - ông J. Wertz: "Điều này đồng nghĩa với quá trình chuyển đổi dần dần chiếc tiêm kích từ nền tảng thế hệ thứ năm sang thế hệ thứ sáu".

Một bài báo đưa tin về các cuộc thử nghiệm trí tuệ nhân tạo chiến đấu gần đây trên máy bay F-35 đã cung cấp một ví dụ về cách phát triển của Lockheed Martin, có thể loại bỏ sự mơ hồ trong việc nhận dạng mục tiêu trên thiết bị của máy bay.

Đại diện công ty tiết lộ, trong một chuyến bay thử nghiệm ở sa mạc Nevada: "Một mô hình AI được Lockheed Martin phát triển và huấn luyện đã loại bỏ sự mơ hồ trong việc nhận dạng các nguồn bức xạ, cải thiện nhận thức tình huống cũng như giảm độ trễ trong việc ra quyết định của phi công".

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo được cho là giúp máy bay chiến đấu F-35 "đánh chặn hiệu quả hơn nhiều loại mục tiêu khác nhau, bao gồm cả tên lửa hành trình".

Tiêm kích F-35 dần chuyển đổi từ thế hệ thứ năm sang thứ 6 nhờ phần mềm AI.

TWZ nhắc lại một bài báo của tờ Air Force Times hồi tháng 3/2023, trong đó cáo buộc rằng hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga đã đánh lừa các phi công lái máy bay chiến đấu F-35 được cử đi tuần tra không phận gần biên giới nước này.

"Đây là lúc tác chiến điện tử nhận thức, đôi khi được gọi là chiến tranh điện tử thuật toán phát huy tác dụng. Rõ ràng EW là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng, nhưng nhìn chung, nó bao gồm nhiều cấp độ về khả năng, được thiết kế để tự động phản hồi những tín hiệu mới.

Chúng có thể bao gồm các hệ thống với khả năng phát hiện những tín hiệu phát ra từ nguồn chưa được làm rõ và thực hiện một số bước xử lý sơ bộ trước khi các kỹ sư hoặc chuyên gia tiến hành phân tích chi tiết hơn.

Bước tiếp theo sẽ là khả năng truyền dữ liệu theo thời gian thực, cũng như việc nhận các bản cập nhật "thư viện mối đe dọa" một cách nhanh chóng", ấn phẩm TWZ nêu rõ.

Phía Mỹ cho biết các quốc gia đối tác tham gia chương trình F-35 sẽ sớm được lựa chọn mua bản nâng cấp phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo "để tăng cường khả năng hiện có của máy bay".

Nhưng cũng có lo ngại điều này nghĩa là phía Mỹ sẽ lại yêu cầu đối tác chi thêm tiền, giống như đối với bản nâng cấp phần mềm "đã lên kế hoạch", nhưng lần này với số lượng lớn hơn nhiều, nằm dưới khẩu hiệu "chuyển đổi sang thế hệ thứ sáu".