Hiểu Minh viết tâm thư gửi khán giả Việt Nam

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh đã có những chia sẻ đầu tiên sau pha chấn thương nặng phải rời sân trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

Trong bài đăng của mình, Hiểu Minh cho biết tinh thần hiện đã dần bình tĩnh và ổn định hơn. Nam cầu thủ sinh năm 2004 cũng chia sẻ về khoảnh khắc rơi nước mắt khi rời sân, cho hay không phải vì đau mà vì day dứt và tiếc nuối khi không thể cống hiện trọn vẹn cho đội tuyển, cho màu cờ sắc áo.

Cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh (Ảnh FBNV)

Hiểu Minh cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả, những người đã luôn theo dõi, ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Anh chàng bày tỏ kết quả vừa qua là điều không ai trong toàn đội mong muốn, do đó Hiểu Minh mong khán giả có thể bao dung, thấu hiểu và tiếp tục có niềm tin để cả đội có thêm sức mạnh chiến đấu, cống hiến.

Cuối cùng, Hiểu Minh cho biết sẽ tiến hành phẫu thuật trong vài ngày tới và mong sớm hồi phục, trở lại với niềm đam mê.

Nguyên văn bài chia sẻ của Hiểu Minh:

Kính gửi quý khán giả Việt Nam thân mến, Sau chấn thương trong trận đấu ngày hôm qua, em đã được đưa đi kiểm tra. Hôm nay, khi tinh thần đã dần bình tĩnh và ổn định hơn, em xin phép được viết những dòng tâm sự này gửi tới quý khán giả, những người luôn dõi theo, yêu thương và dành trọn niềm tin cho em cũng như toàn đội. Khoảnh khắc ngày hôm qua, những giọt nước mắt em rơi không phải vì nỗi đau thể xác, mà là vì sự day dứt và tiếc nuối khôn nguôi, tiếc vì không thể tiếp tục ở lại sân, không thể chiến đấu đến giây phút cuối cùng, không thể cống hiến trọn vẹn cho màu cờ sắc áo mà em luôn mang trong tim niềm tự hào lớn lao. Kết quả của trận đấu vừa qua là điều không ai trong toàn đội mong muốn. Chúng em đã bước vào sân với tất cả quyết tâm, niềm tin và khát khao chiến thắng. Dù vậy, bóng đá luôn có những khoảnh khắc nghiệt ngã. Em mong quý khán giả hãy bao dung và thấu hiểu hơn, gửi những lời động viên để toàn đội có thêm sức mạnh tinh thần, đứng dậy sau thất bại và tiếp tục chiến đấu vì niềm tin mà người hâm mộ đã gửi gắm. Con xin cúi đầu cảm ơn ông bà, bố mẹ, gia đình và bạn bè và những người luôn âm thầm ở phía sau, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho con trong suốt chặng đường theo đuổi đam mê sân cỏ. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý khán giả Việt Nam đã luôn đồng hành, ủng hộ và dành cho em những lời hỏi thăm, động viên đầy yêu thương trong những ngày khó khăn này. Đó chính là nguồn động lực vô cùng lớn lao để em có thể vững vàng hơn. Trong vài ngày tới, em sẽ trở về Việt Nam cùng toàn đội và tiến hành phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, em hứa sẽ nỗ lực hết mình trong quá trình hồi phục, tập luyện với tất cả ý chí và quyết tâm, để có thể trở lại sân cỏ mạnh mẽ hơn, tiếp tục cống hiến vì màu cờ sắc áo và vì đam mê lớn nhất của cuộc đời em. Lời cuối cùng, cho em được nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới toàn thể quý khán giả yêu bóng đá Việt Nam.

Trước đó, ở giữa hiệp 1 trận bán kết, Hiểu Minh có tình huống va chạm mạnh với cầu thủ đối phương. Trong nỗ lực cản phá, đầu gối của anh bị vặn sau một pha trụ không tốt. Trung vệ này tỏ ra rất đau đớn, liên tục đập tay xuống sân trước khi được các bác sĩ đưa ra ngoài bằng cáng.

Kết quả ban đầu cho thấy Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo. Với loại chấn thương nghiêm trọng này, anh chắc chắn sẽ phải trải qua phẫu thuật tái tạo và cần từ 6 đến 9 tháng để phục hồi chức năng.

Hiểu Minh sinh năm 2004, cao 1m84, quê Thạch Thất (Hà Nội), thuộc biên chế PVF Công an nhân dân. Tại môn bóng đá nam SEA Games 33 cũng như VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Hiểu Minh chính là nhân tố quan trọng nhất nơi hàng thủ U22 và U23 Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2004 cùng với Phạm Lý Đức và Nguyễn Nhật Minh hợp thành bộ ba trung vệ cực kỳ vững chắc trước khung thành thủ môn Trần Trung Kiên.

Khoảnh khắc Hiểu Minh nằm ra sân sau va chạm khiến nhiều người lo lắng