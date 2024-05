Danh sách diễn giả dự kiến tham gia phát biểu tại Hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng:

Thượng tướng Lương Tam Quang: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Trung tướng Nguyễn Minh Chính: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Ông Phạm Đức Long: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số

Ông Phạm Tiến Dũng: Phó Chủ tịch Hiệp hội ANMQG, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ông Tô Dũng Thái: Phó Chủ tịch Hiệp hội ANMQG, Chủ tịch tập đoàn VNPT

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn: Tổng thư ký Hiệp hội an ninh mạng quốc gia

Trung tá, TS Triệu Mạnh Tùng: Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, Trưởng ban Kiểm tra Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Ông Vũ Ngọc Sơn: Trưởng ban Nghiên cứu, Tư vấn, phát triển Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Giám đốc Công nghệ Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam (NCS)

Ông Đinh Văn Kiệt: Giám đốc sản phẩm, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security - VCS)

TS Nguyễn Thanh Bình: Chuyên gia tư vấn An ninh mạng toàn cầu - FPT IS FPT

Ông Lê Đình Long: Giám đốc An toàn Thông tin, BShield

Ông Phan Thu Ngân: Giám đốc Phát triển Phần mềm, MK Group

Ông Nguyễn Thành Long: Phó Tổng Giám đốc - GĐ Khối pháp chế & Kiểm soát tuân thủ - Ngân hàng VP Bank

Thiếu tá, Ths Đào Đức Triệu: Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Ban Nghiên cứu, tư vấn Chính sách, Pháp luật Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Ông Thái Trí Hùng: Phó Tổng giám đốc Cấp cao - Giám đốc Công nghệ tại MoMo

Đại diện VNPay

Đại diện PA05 Công an Hà Nội