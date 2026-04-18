Hiện tượng lạ khiến nhiều chủ xe ở Hà Nội bị ảnh hưởng, chuyên gia vào cuộc tìm nguyên nhân

Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tiếp nhận phản ánh của người dân tại khu vực số 1 đường Mễ Trì Thượng về hiện tượng khóa thông minh của ô tô và xe máy đồng loạt gặp trục trặc, không thể nhận tín hiệu để vận hành phương tiện.

Xác định nguyên nhân do thiết bị lỗi

Ngay sau khi nhận thông tin, đội ngũ kỹ thuật của Cục Tần số vô tuyến điện đã tiến hành khảo sát và đo kiểm thực địa. Kết quả xác minh cho thấy, nguồn gây nhiễu xuất phát từ hệ thống nút bấm gọi phục vụ không dây được lắp đặt tại một quán cà phê trong khu vực.

Theo phân tích kỹ thuật, các thiết bị này đã gặp lỗi, dẫn đến việc phát tín hiệu liên tục trên tần số 433.91 MHz . Đây là dải tần trùng với tần số hoạt động của nhiều loại khóa thông minh phổ biến hiện nay. Việc phát sóng liên tục không kiểm soát đã gây ra hiện tượng nhiễu sóng diện rộng, khiến bộ thu phát tín hiệu trên các phương tiện xung quanh bị nghẽn, không thể phản hồi lệnh từ chìa khóa.

Việc sử dụng các thiết bị điện tử, vô tuyến không rõ nguồn gốc hoặc chưa được chứng nhận hợp quy gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng về hạ tầng và an ninh. Trước hết, các thiết bị này thường không tuân thủ quy hoạch tần số, dễ dẫn đến hiện tượng phát sóng sai lệch hoặc gây can nhiễu diện rộng, làm tê liệt các hệ thống thông tin quan trọng như mạng di động, thông tin hàng không hay các thiết bị dân dụng như khóa thông minh và cửa cuốn. Nguy hiểm hơn, việc thiếu các tiêu chuẩn kiểm định về an toàn điện khiến nhóm sản phẩm này tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao và có mức bức xạ điện từ vượt ngưỡng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng.

Bên cạnh đó, các thiết bị có kết nối mạng như camera giám sát hay router Wi-Fi không rõ xuất xứ còn là kẽ hở lớn cho các cuộc tấn công an ninh mạng. Do hệ thống bảo mật lỏng lẻo, kẻ xấu có thể dễ dàng xâm nhập để đánh cắp dữ liệu cá nhân, theo dõi hình ảnh riêng tư hoặc cài đặt mã độc vào mạng nội bộ. Việc sử dụng các thiết bị này không chỉ khiến người dân đối mặt với rủi ro pháp lý và bị xử phạt hành chính theo quy định về tần số vô tuyến điện, mà còn trực tiếp đe dọa đến sự an toàn tài sản và thông tin cá nhân trong môi trường số.

Khuyến cáo về việc sử dụng thiết bị vô tuyến

Sau khi đội ngũ kỹ thuật xử lý nguồn gây nhiễu tại cơ sở kinh doanh nêu trên, tình trạng hoạt động của các phương tiện tại khu vực đã trở lại bình thường.

Sự cố này phản ánh một thực tế về nguy cơ nhiễu sóng điện từ trong đời sống đô thị, khi các thiết bị không dây dân dụng ngày càng phổ biến. Cơ quan chức năng đưa ra một số lưu ý.

Đối với các cơ sở kinh doanh: Cần sử dụng các thiết bị điện tử, vô tuyến có nguồn gốc rõ ràng, đã được chứng nhận hợp quy để đảm bảo không gây can nhiễu cho các hệ thống khác.

Đối với người dân: Trong trường hợp smartkey không hoạt động nghi ngờ do nhiễu sóng, người dùng có thể áp sát chìa khóa vào khu vực bộ thu tín hiệu trên xe hoặc di chuyển phương tiện ra khỏi vị trí hiện tại để kiểm tra lại.

Cục Tần số vô tuyến điện cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn cho các tần số đã được quy hoạch, tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và tài sản của người dân.