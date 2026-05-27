HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hiện tượng hương đang cháy thì tự tắt

Thư Hân
|

Nhiều người từng cảm thấy lo lắng khi hương đang cháy bỗng tự tắt giữa chừng ngay trên bàn thờ.

Việc thắp hương từ lâu đã trở thành thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Chính vì gắn liền với không gian thờ cúng nên khi hương đang cháy bỗng tắt giữa chừng, không ít người thường cảm thấy băn khoăn và lo lắng vì cho rằng đây là dấu hiệu đặc biệt nào đó.

Thực tế, hiện tượng này xảy ra khá phổ biến và phần lớn liên quan đến chất lượng hương, môi trường xung quanh hoặc cách thắp hương hàng ngày. Việc hiểu đúng nguyên nhân cũng giúp nhiều người cảm thấy yên tâm hơn thay vì suy diễn theo hướng tiêu cực.

Vì sao hương đang cháy lại tự tắt?

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là hương bị ẩm. Khi bảo quản ở nơi có độ ẩm cao hoặc để quá lâu, phần bột hương dễ hút ẩm khiến lửa khó cháy đều và nhanh tắt giữa chừng. Ngoài ra, gió mạnh từ quạt, điều hòa hoặc cửa sổ cũng có thể khiến đầu hương bị tắt dù ban đầu đã bén lửa. Một số loại hương chất lượng kém, nén không chặt hoặc chứa quá nhiều tạp chất cũng thường cháy không ổn định.

Trong vài trường hợp, nhiều người châm hương quá nhanh rồi cắm ngay khi lửa chưa bén đều cũng dễ khiến hương tắt sau một lúc ngắn.

Hiện tượng hương đang cháy thì tự tắt - Ảnh 1.

Không nên quá hoang mang

Khi gặp tình trạng hương tự tắt, điều quan trọng nhất vẫn là giữ tâm lý bình tĩnh. Đây là hiện tượng khá phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày và thường liên quan đến yếu tố vật lý nhiều hơn mọi người nghĩ. Nếu hương bị tắt, có thể kiểm tra lại xem hương có bị ẩm hay khu vực bàn thờ có gió mạnh hay không. Sau đó chỉ cần châm lại nhẹ nhàng và đảm bảo đầu hương đã cháy đều trước khi cắm vào bát hương. Việc quá lo lắng hoặc suy diễn theo hướng tiêu cực đôi khi lại khiến bản thân cảm thấy bất an không cần thiết.

Nên làm gì để hạn chế tình trạng này?

Để hương cháy ổn định hơn, các gia đình nên chú ý:

- Bảo quản hương ở nơi khô ráo

- Tránh để gần khu vực ẩm thấp hoặc ánh nắng trực tiếp

- Hạn chế gió mạnh thổi vào bàn thờ khi thắp hương

- Chọn loại hương có chất lượng tốt, cháy đều

- Khi châm hương nên đợi đầu hương bén đỏ rồi mới cắm

Ngoài ra, việc giữ khu vực bàn thờ sạch sẽ, gọn gàng cũng giúp không gian thờ cúng trở nên dễ chịu và trang nghiêm hơn.

Hiện tượng hương đang cháy thì tự tắt - Ảnh 2.

Điều quan trọng vẫn là sự thành tâm

Mỗi gia đình sẽ có cách nhìn nhận khác nhau về những hiện tượng xảy ra quanh việc thắp hương. Tuy nhiên, thay vì quá lo lắng vì một nén hương bất ngờ bị tắt, điều cần thiết hơn là giữ tâm lý thoải mái và chú ý đến sự an toàn, sạch sẽ trong không gian thờ cúng.

Một nén hương được thắp trong sự chỉn chu, bình tĩnh và thành tâm vẫn là điều khiến nhiều người cảm thấy an yên hơn trong đời sống hàng ngày.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Mở điều hòa để kiểm tra, người đàn ông sững lại trước cảnh tượng rợn người: Ai xem cũng nổi da gà!
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại