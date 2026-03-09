HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hiện trường xe buýt rơi xuống vực tại khu du lịch, du khách nằm bất động chờ cứu hộ

Phạm Trang |

Một chiếc xe buýt chở khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 30 - 40m tại khu du lịch rừng nổi tiếng ở Nantou (Đài Loan, Trung Quốc), khiến nhiều người bị thương và một người rơi vào tình trạng nguy kịch.

Trưa 9/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu giải trí rừng Shanlinxi, thuộc thị trấn Zhushan, huyện Nantou, Đài Loan. Khoảng 12h15, một chiếc xe buýt chở khách bất ngờ rơi xuống thung lũng vì lý do chưa rõ, khiến ít nhất 8 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, trong số các nạn nhân có một người đàn ông 66 tuổi họ Trần rơi vào tình trạng không còn dấu hiệu hô hấp và tim đập, hiện đang được cấp cứu khẩn cấp.

Clip hiện trường sự việc

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe buýt gần như đứng thẳng giữa rừng cây dưới đáy vực, phần thân xe hư hỏng nặng. Một nửa mái xe bị phá hủy, nhiều cửa kính vỡ vụn. Một số du khách sau khi thoát ra ngoài đã ngã quỵ ngay trên sườn núi, trong khi nhiều người khác hoảng loạn đứng gần chiếc xe chờ lực lượng cứu hộ.

Một du khách có mặt tại hiện trường kể lại rằng họ nghe thấy một tiếng động lớn, sau đó phát hiện một số cây đổ xuống. Khi tiến lại gần, họ bất ngờ nhìn thấy chiếc xe buýt cùng hành khách đã lao xuống vực sâu khoảng 30 - 40m, lật úp giữa khu rừng.

Sau khi nhận tin báo, Sở cứu hỏa huyện Nantou lập tức điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường để triển khai cứu nạn.

Bước đầu, nhà chức trách xác nhận vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch. Nguyên nhân vụ việc và tình trạng thương vong cụ thể vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn: TBS

Nghe tiếng động bất thường dưới nắp xe, người đàn ông mở ra rồi kinh hoàng phát hiện 'bóng đen' dài 3 mét
Tags

tai nạn

xe buýt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại