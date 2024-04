Hiện trường vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại, chôn xác trong vườn tại Hải Phòng

Mới đây, lực lượng chức năng xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng) đã bắt giữ nghi phạm Lê Phong T. (sinh năm 2009, trú thôn Lê Xá, xã An Hồng) để điều tra về vụ việc một thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại, chôn xác trong khu vườn trên địa bàn xã.

Theo đó, nạn nhân là N.T.D (SN 2009, trú thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng). Bước đầu T. khai nhận chôn xác D. ở vườn nhà bà ngoại.

Nơi phát hiện thi thể của D.

Gần khu vực phát hiện chôn thi thể có một bể nước

Trục đường nơi đi qua khu vực phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi

Nơi nghi phạm giấu xác thiếu nữ 15 tuổi

Chia sẻ với chúng tôi, một số người dân xung quanh nhà nghi phạm cho biết, T. ở nhà bình thường, ra ngoài gặp mọi người chào hỏi lễ phép, về vấn đề yêu đương của T. thì những người dân nơi đây không biết.

"Bố mẹ cháu T. ly hôn từ nhỏ, để lại cháu cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Ông của cháu T. bị tai biến, còn bà thì đi làm suốt ngày nên không có thời gian để ý cháu. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi cảm thấy rất bất ngờ, không ai nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy", một người dân cho hay.