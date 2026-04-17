Hiện trường vụ tàu khách Hà Nội - Hải Phòng cháy 2 toa khi đang chạy, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt Thái Hà | 17/04/2026 13:30 Báo lỗi cho Soha Vụ cháy xảy ra tại khu vực gần ga Tiền Trung, TP Hải Phòng, hiện đã được khống chế. Một vụ cháy đã xảy ra trên tàu khách LP6 chạy tuyến Hải Phòng - Hà Nội vào khoảng 10h30 ngày 17/4, khi đoàn tàu di chuyển qua khu vực cầu Phú Lương, TP Hải Phòng. Thông tin ban đầu được Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng xác nhận. Theo ghi nhận, tàu LP6 rời ga Hải Phòng lúc 9h10. Khi đi đến khu vực gần ga Tiền Trung, nhiều người phát hiện khói đen bốc lên từ một toa tàu. Chỉ ít phút sau, lửa bùng phát mạnh, kèm theo khói dày đặc. Nhân chứng tại hiện trường cho biết đám cháy xuất hiện ở hai toa mang số 15 và 16. Bên trong các toa có nhiều vật dụng dễ bén lửa như ghế bọc da và đệm mút, khiến ngọn lửa lan nhanh sang toa kế cận. Trước tình huống khẩn cấp, đoàn tàu buộc phải dừng lại để xử lý. Lực lượng trên tàu đã nhanh chóng tách riêng hai toa gặp sự cố ra khỏi đầu máy cùng các toa còn lại nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan trên diện rộng. May mắn, thời điểm xảy ra hỏa hoạn không có hành khách bên trong các toa bị cháy nên không ghi nhận thương vong. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện trường vụ cháy do tài xế đi đường ghi lại. CLIP: Tiến Tổng CLIP: Tung Nguyen Ảnh: Bùi Quân/OFFB, Thông tin giao thông