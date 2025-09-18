Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường

Chiều ngày 18/9, thông tin TikToker kiêm YouTuber Giao Heo (tên thật là Hồ Hoàng Giao, sinh năm 1992) qua đời vì tai nạn giao thông khiến cộng đồng bất ngờ và thương tiếc, để lại nhiều bình luận chia buồn đến gia đình.

Reviewer Giao Heo

Theo thông tin từ một người bạn thân thiết với Giao, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng nay - 18/9 tại Mộc Châu (Sơn La).

Theo ghi nhận của người dân khi di chuyển qua khu vực Quốc lộ 6 đoạn Dốc Thớt, đèo Mộc Châu vào sáng 18/9, hình ảnh cho thấy vụ va chạm xảy ra giữa một chiếc xe máy và một chiếc xe bán tải chở bí đỏ. Xe máy bị nạn trùng khớp với biển số xe mà YouTuber Giao Heo đăng tải trên Facebook.

(Ảnh: Tin tức Mộc Châu)

(Ảnh: Hà Ngọc Quanh)

Vụ va chạm giữa xe máy và xe bán tải (Ảnh: Hà Ngọc Quanh)

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt và làm việc (Ảnh: Hà Ngọc Quanh)

Trước đó, khoảng 13h ngày 17/9, nam YouTuber check-in ở Hà Nội và hào hứng khoe chuẩn bị đến Mộc Châu (Sơn La). Đến 15h, anh vẫn chụp ảnh chiếc xe khi nghỉ ở dọc đường và cập nhật rằng mưa to.

Giao Heo cập nhật về chuyến đi Mộc Châu trước đó (Ảnh: FBNV)

Đến tối 17/9, Giao Heo cũng có bài đăng trên Facebook về một sản phẩm flycam và chú thích: “Điều tôi quan tâm lúc này…”.

Chính vì chỉ một thời gian rất ngắn trước đó, nam YouTuber vẫn hoạt động bình thường, vẫn đăng ảnh như vậy nên phía dưới các bài đăng của anh, bạn bè, người thân và cộng đồng mạng càng bàng hoàng, thấy đời người quá vô thường.

Những người nổi tiếng trong lĩnh vực nhiếp ảnh, công nghệ và người làm sáng tạo nội dung như nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An, Producer Huy Lee, Huỳnh Quang Minh (Đích Lép),... cũng bình luận thương tiếc. Nhiều người trong số đó còn dang dở những cái hẹn cà phê, làm việc cùng với Giao Heo.

Giao Heo, tên thật là Hồ Hoàng Giao, sinh năm 1992 tại Buôn Ma Thuột. Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, anh từng có hơn 10 năm làm đầu bếp tại TP.HCM. Sau khi về Bảo Lộc (Lâm Đồng) lập nghiệp, Giao Heo mở quán ăn nhỏ, nhưng vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, anh gặp khó khăn và bén duyên với con đường sáng tạo nội dung số.

Nội dung chủ yếu của Giao Heo là review đồ công nghệ và nấu ăn. Hiện tại, Giao sở hữu kênh TikTok với hơn 1,8 triệu lượt theo dõi, gần 40 triệu lượt thích và kênh YouTube đạt 682 nghìn người đăng ký. Không chỉ dừng lại ở công thức nấu ăn hay review sản phẩm, anh còn truyền cảm hứng về sự sáng tạo trong ẩm thực và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng nên nhận được rất nhiều sự yêu quý.

Một số bình luận thương tiếc từ bạn bè, người thân và cộng đồng mạng sau sự ra đi đột ngột của Giao Heo: - Chia buồn cùng gia đình anh Giao. Mong anh yên nghỉ về cõi vĩnh hành anh nhé! Nơi đây chỉ còn lại những kỷ niệm những câu chuyện trong lòng mỗi người. Tạm biết người đã từng làm bánh mì và pha cà phê cho em! Một người anh, người đồng nghiệp, người hàng xóm! - Em tin rằng anh vẫn đang vi vu trên cung đường đó, với nụ cười Hehe boiz (nickname khác của Giao Heo) đặc trưng, nhưng chỉ là thay đổi điểm đến mà thôi. Tạm biệt người anh trân quý của em, Giao Heo. - Tạm biệt anh! Người anh đã đồng hành và chỉ dạy cho tôi rất nhiều về công nghệ và cả đam mê motor. Một người anh vô cùng nhiệt tình, thân thiện và nụ cười đặc trưng luôn mang lại năng lượng tích cực. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, mong anh an nghỉ nơi bình yên. - Biết tin quá shock, người anh chung đại học, hát hò văn nghệ với nhau, đến khi thấy anh làm xe bán bánh mì, mở tiệm cafe... xem anh làm những video từ những ngày đầu từ nấu ăn, công nghệ... và phát triển sự nghiệp đến bây giờ mới thấy anh đầy nghị lực và tài năng cỡ nào. Vậy là xong một đời người. Vậy là hết được hỏi anh những thắc mắc và xin tư vấn về đồ đạc công nghệ nữa rồi. - Mới ngày nào cùng anh ngồi những tâm sự. Cuộc sống này vô thường quá! Xót thương một người anh đáng quý! Mong anh yên nghỉ, mọi người yêu quý anh. - Không chỉ là người bạn, Giao còn là người mà mình ngưỡng mộ, mình chứng kiến những nỗ lực, những thành công của bạn. Mình thấy mọi cánh cửa mở toang ra để chào đón bạn, mà nay tất cả đã khép chặt lại mất rồi! Yên nghỉ nhé!



