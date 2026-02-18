Hiện trường vụ tai nạn khiến gia đình 3 người đi chúc Tết tử vong thương tâm

Vụ việc 3 người trong 1 gia đình gặp nạn tử vong khi đang trên đường đi chúc Tết, xảy ra tại Lâm Đồng khiến dư luận vô cùng đau xót. Trên mạng xã hội, nhiều người gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu số.

3 người gặp nạn tử vong là ông Nông Văn Tuấn (46 tuổi); bà Long Thị Huyến (46 tuổi, vợ ông Tuấn) và cháu Nông Hải Lâm (10 tuổi, con trai ông Tuấn), cùng ở trú ở buôn B'Lôm, xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn đau lòng. (Ảnh: Lao Động)

Chiếc ô tô lao xuống taluy bên trái. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, theo thông tin ban đầu, ngày 18/2 (tức mừng 2 Tết Bính Ngọ), ông Tuấn điều khiển xe máy chở vợ con từ Đắk Lắk sang Lâm Đồng chúc Tết. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi đi đến Km15+250 Quốc lộ 28, đoạn qua thôn 3, xã Bảo Lâm 5, xe máy của ông Tuấn xảy ra va chạm với ô tô biển số 61K-302.20 do ông Huỳnh Hùng (30 tuổi, ở phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, chạy theo chiều ngược lại.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, cú va chạm mạnh đã khiến ô tô lao xuống taluy bên trái, cách mặt đường khoảng 2m còn xe máy hư hỏng nặng, nằm cách đó vài mét.

Chiếc xe máy nằm cách ô tô vài mét. (Ảnh: Người Lao Động)

Vụ việc khiến ông Tuấn và bà Huyến tử vong tại chỗ, cháu Lâm được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng không qua khỏi.

Báo Lao Động thông tin thêm, thi thể các nạn nhân đã được đưa xuống nhà xác bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân.