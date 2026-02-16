Người đàn ông liệt toàn thân vẫn nuôi cả gia đình ở Nghệ An, xây nhà khang trang, lo cho 2 con đi du học

Chuyện tình đặc biệt với người vợ xinh xắn

Sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, thế nhưng đến năm lớp 6, anh Nguyễn Bá Kỳ (SN 1990, phường Vinh Lộc, Nghệ An) bắt đầu chịu những cơn đau nhức khớp kéo dài ở tay và chân. Kết quả thăm khám cho thấy anh mắc viêm đa khớp. Dù gia đình đưa đi điều trị nhiều nơi từ Nghệ An ra Hà Nội, bệnh tình vẫn không khả quan.

Thời gian trôi qua, cơ thể anh gần như mất khả năng vận động, chỉ còn cử động được 3 ngón tay. Phần đầu cũng chỉ xoay được về một phía, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Hiện sức khỏe của anh ổn định, chỉ đau mỏi khi thời tiết thay đổi, nhưng di chứng vận động thì không thể phục hồi.

Anh Nguyễn Bá Kỳ

Anh Kỳ và chị Nga kết hôn đến nay đã được 14 năm.

Không đầu hàng, anh Kỳ tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm sống, cùng với sự nhạy bén, người đàn ông này đã nỗ lực vươn lên. Anh bộc bạch, bản thân đã chấp nhận số phận và chỉ biết cố gắng từng ngày để làm sao cho cuộc sống tốt hơn.

Trước đây, anh Kỳ từng lập một diễn đàn để tất cả những người khuyết tật trên mọi miền tổ quốc có thể giao lưu với nhau. Đây cũng là nơi anh quen chị Phan Thị Nga (SN 1990, quê ở Hà Tĩnh). Chị Nga cũng là người bị khuyết tật bẩm sinh, teo tay trái, chân phải yếu. Mặc dù vậy, chị vẫn vận động tốt và có cuộc sống bình thường.

Ban đầu, cả 2 chỉ nghĩ họ kết bạn, nói chuyện cho vui. Nhưng sau đó, anh Kỳ đã cảm mến chị Nga và chủ động theo đuổi. Sau gần 1 năm quen biết, họ chính thức hẹn hò. Anh Kỳ bảo, bí quyết để anh có thể “cưa đổ” chị Nga có lẽ là nhờ ăn nói có duyên.

Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Một mình anh Kỳ là trụ cột chèo chống kinh tế gia đình.

Về phía chị Nga, người phụ nữ cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương mà người đàn ông đặc biệt dành cho mình. Thời điểm yêu nhau, chị Nga đang học liên thông lên đại học nhưng đã quyết định từ bỏ tất cả để về cùng anh xây dựng tổ ấm.

Biết chuyện tình cảm của con gái, bố mẹ chị Nga ra sức phản đối. Nhưng rồi dần dần, ông bà cũng đồng ý. Anh chị có một đám cưới rất đặc biệt khi chú rể không thể đi đón dâu. Rất đông người dân hiếu kỳ đã đến theo dõi ngày trọng đại của họ.

Một mình nuôi gia đình, xây nhà gần 6 tỷ đồng, lo cho con đi du học

Đến nay, anh Kỳ, chị Nga đã kết hôn được 14 năm, có 3 người con. Trong 14 năm qua, một mình anh Kỳ chèo chống con thuyền kinh tế của gia đình. Chỉ với 3 ngón tay, anh vẫn có thể sử dụng được máy tính và làm rất nhiều công việc để kiếm tiền. Trước đây, anh làm nghề thiết kế website, còn hiện tại, công việc chính của anh là môi giới bất động sản và cho thuê loa đài.

Nằm trên chiếc xe của mình, anh Kỳ có thể dẫn khách đi xem đất ở nhiều nơi. Người đàn ông chia sẻ, để làm nghề ngày, anh cũng phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ, tránh không để khách phải chịu thiệt thòi khi bỏ tiền mua tài sản lớn.

Khi đến với nhau, anh Kỳ và chị Nga cũng phải đối diện với không ít lời gièm pha. Nhưng rồi, thời gian đã trả lời tất cả. Giờ đây, anh Kỳ trở thành niềm tự hào của gia đình, họ hàng. Trong mắt bà con lối xóm, anh được nhận xét là người hiền lành, hòa đồng, chăm chỉ làm ăn, “người khỏe mạnh có khi cũng không làm được như vậy”.

Bên trong ngôi nhà mới xây của vợ chồng anh Kỳ.

Vợ chồng anh Kỳ cùng 3 con.

Năm ngoái, anh Kỳ mua mảnh đất với giá 4,4 tỷ đồng, sau đó chi thêm gần 2 tỷ đồng để xây dựng ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi. Anh cũng cho biết đã chuẩn bị đủ kinh phí để dự định cho 2 con gái đầu đi du học.

Nhìn lại 14 năm hôn nhân, chị Nga bộc bạch bản thân đã có quyết định rất đúng đắn khi gắn bó cuộc đời với anh Kỳ. Còn với anh, người đàn ông cảm thấy quá may mắn khi được làm công việc mình muốn, có mẹ, vợ yêu thương, anh em bạn bè và những đứa con ngoan.

Anh Kỳ cảm ơn vợ đã đồng hành cùng anh trong cuộc đời và chỉ mong gia đình sẽ mãi luôn hạnh phúc như bây giờ. "Có mẹ và vợ là chỗ dựa là động lực lớn cho mình cố gắng, không có mẹ và vợ thì không được như này hôm nay", anh Kỳ nói.

Anh cũng gửi lời nhắn nhủ đến những người có hoàn cảnh giống mình rằng: “Mỗi chúng ta ai sinh ra cũng muốn khỏe mạnh, lành lặn. Nhưng số phận như vậy thì chúng ta đành chấp nhận, mong mọi người cố gắng, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Khi chúng ta vươn lên thì sẽ tạo giá trị cho bản thân, cho mọi người, có thêm niềm tin hơn vào cuộc sống”.

