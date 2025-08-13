HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hiện trường vụ sạt taluy khiến 2 du khách đang uống cà phê tử vong ở Đà Lạt

THIÊN TRANG |

Đến sáng 13/8, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc sạt taluy khiến 2 du khách đang ngồi uống cà phê tử vong tại phường Xuân Trường – Đà Lạt.

Ghi nhận của Báo điện tử VTC News , lúc 9h sáng 13/8, từ ngoài đường vào quán cà phê “Tiệm cà phê Tây Hồ”- hiện trường vụ việc sạt taluy khiến 2 du khách đang ngồi uống cà phê tử vong, được cơ quan chức năng phong tỏa, giăng dây hạn chế qua lại và dán thông báo về việc di dời ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở.

Bên trong hiện trường xảy ra vụ sạt lở khiến 2 du khách tử vong , nhiều đất đá, cây cối, đồ vật vẫn còn ngổn ngang. Lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm, kiểm tra, làm việc với các bên liên quan.

Sạt taluy ở Đà Lạt khiến 2 du khách tử vong khi đang uống cà phê - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sạt lở taluy khiến 2 du khách tử vong.

Theo người dân sống tại khu vực này, nơi xảy ra vụ việc sạt lở khiến 2 du khách tử vong khi đang ngồi uống cà phê được người dân làm vườn, trồng trọt, có độ dốc cao.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cơn mưa lớn chiều ngày 12/8 đã làm chết 2 người (hiện vẫn chưa cập nhật thông tin chi tiết của các nạn nhân) tại "Tiệm cà phê Tây Hồ" hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt.

Sạt taluy ở Đà Lạt khiến 2 du khách tử vong khi đang uống cà phê - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng căng dây, khoanh vùng hiện trường sạt lở, hạn chế người qua lại.

Ngoài ra, mưa lớn còn làm ngập 1 căn nhà ở đường Lữ Gia khiến 1 người không ra ngoài được. Ngay sau đó, phòng PC07, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử lãnh đạo, phương tiện cứu nạn cứu hộ đến và đưa người dân ra ngoài an toàn.

Sạt taluy ở Đà Lạt khiến 2 du khách tử vong khi đang uống cà phê - Ảnh 3.

Công an có mặt tại hiện trường.

Sau vụ việc, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, ông Mười cũng chỉ đạo tiến hành kiểm tra và thực hiện các bước tiếp theo để xử lý vụ việc.

Sạt taluy ở Đà Lạt khiến 2 du khách tử vong khi đang uống cà phê - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng dán thông báo di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao tại khu vực này.

Ông Trần Hùng Sơn, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường – Đà Lạt cho biết: “Hiện tại phường đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vụ việc. Các thông tin cụ thể liên quan đến vụ việc phường sẽ có báo cáo bằng văn bản gửi đến cơ quan chức năng và báo chí”.

