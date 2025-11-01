Hiện trường vụ phát hiện thi thể nữ giới trong cốp xe ô tô đậu bên đường ở TP.HCM

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 20 tuổi trong cốp xe ô tô đậu ven đường. Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, chiếc xe ô tô được một người dân đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh, TP.HCM).

Đến sáng nay (1/11), chủ xe phát hiện trong xe bốc mùi hôi thối bất thường, kính xe bị vỡ nên đã mở cốp kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể một cô gái đã phân hủy. Chủ xe sau đó đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Chủ xe phát hiện thi thể cô gái trong cốp. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Danh tính nạn nhân hiện chưa được xác định.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và lấy lời khai những người liên quan, đồng thời trích xuất camera xung quanh để điều tra, làm rõ.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, theo thông tin từ địa phương, thi thể bị phân hủy mạnh, chưa xác định được danh tính nên công an đã lấy dấu vân tay để xác định danh tính nạn nhân, đồng thời thu giữ nhiều mẫu vật liên quan.

Nhiều người bày tỏ sự bàng hoàng, hoang mang trước sự việc hy hữu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.