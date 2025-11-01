HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hiện trường vụ phát hiện thi thể nữ giới trong cốp xe ô tô đậu bên đường ở TP.HCM

Lam Giang (Tổng hợp) |

Sáng 1/11, chủ xe phát hiện trong xe bốc mùi hôi thối bất thường nên đã kiểm tra thì phát hiện chuyện kinh hoàng.

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 20 tuổi trong cốp xe ô tô đậu ven đường. Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, chiếc xe ô tô được một người dân đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh, TP.HCM).

Đến sáng nay (1/11), chủ xe phát hiện trong xe bốc mùi hôi thối bất thường, kính xe bị vỡ nên đã mở cốp kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể một cô gái đã phân hủy. Chủ xe sau đó đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể nữ giới trong cốp xe ô tô đậu bên đường ở TP.HCM- Ảnh 1.

Chủ xe phát hiện thi thể cô gái trong cốp. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Hiện trường vụ phát hiện thi thể nữ giới trong cốp xe ô tô đậu bên đường ở TP.HCM- Ảnh 2.

Danh tính nạn nhân hiện chưa được xác định.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và lấy lời khai những người liên quan, đồng thời trích xuất camera xung quanh để điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể nữ giới trong cốp xe ô tô đậu bên đường ở TP.HCM- Ảnh 3.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, theo thông tin từ địa phương, thi thể bị phân hủy mạnh, chưa xác định được danh tính nên công an đã lấy dấu vân tay để xác định danh tính nạn nhân, đồng thời thu giữ nhiều mẫu vật liên quan.

Nhiều người bày tỏ sự bàng hoàng, hoang mang trước sự việc hy hữu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nam thanh niên trúng độc đắc tiền tỷ nhưng giấu bố mẹ: Lý do ngỡ ngàng
Tags

cô gái

thi thể nữ giới

phân hủy

thi thể cô gái trong cốp xe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại