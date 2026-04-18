Hiện trường thương tâm vụ Airbus H130 mất liên lạc sau 5 phút cất cánh, toàn bộ người trong khoang thiệt mạng

Phạm Trang |

Một vụ tai nạn trực thăng nghiêm trọng vừa xảy ra tại Indonesia khiến toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không tại quốc gia này.

Vào ngày 17/4, cơ quan chức năng tại Indonesia đã xác nhận có ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong vụ việc một trực thăng gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh tại đảo Borneo.

Chiếc Airbus H130 do công ty PT Matthew Air Nusantara vận hành đã mất liên lạc chỉ 5 phút sau khi rời khu vực Melawi, thuộc tỉnh West Kalimantan vào ngày 16/4. Theo kế hoạch, trực thăng đang trên đường tới một đồn điền dầu cọ khác tại huyện Kubu Raya.

Ảnh: AP

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện xác máy bay trong khu rừng rậm thuộc huyện Sekadau. Toàn bộ thi thể của 8 nạn nhân, gồm 2 thành viên phi hành đoàn và 6 hành khách, đã được tìm thấy tại hiện trường.

Các cơ quan chức năng, bao gồm Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cùng Bộ Giao thông Vận tải, xác nhận toàn bộ nạn nhân đã tử vong. Trong số này có một công dân Malaysia.

Ảnh: BASARNAS

Ảnh: Arise News

Indonesia, quốc gia quần đảo với khoảng 270 triệu dân, từ lâu phải đối mặt với nhiều vấn đề về an toàn giao thông, trong đó có các vụ tai nạn hàng không và đường thủy.

Trước đó, vào tháng 9/2025, một vụ tai nạn trực thăng khác cũng xảy ra tại đảo Borneo khiến 8 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra ở khu vực hẻo lánh đến mức lực lượng cứu hộ mất hơn 2 ngày mới tìm thấy xác máy bay.

Chiếc Airbus BK117 D-3 thuộc sở hữu của Eastindo Air đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu chỉ 8 phút sau khi cất cánh từ huyện Kotabaru, tỉnh Nam Kalimantan, khi đang trên đường tới thành phố Palangkaraya, thuộc tỉnh Trung Kalimantan.

Khi đó, hơn 200 nhân sự từ nhiều lực lượng, bao gồm cảnh sát, quân đội, cơ quan địa phương và người dân, đã được huy động để tìm kiếm trên diện tích rừng rộng khoảng 27 km² tại khu vực Mantewe, huyện Tanahbumbu.

Liên tiếp các vụ tai nạn cho thấy những thách thức dai dẳng về an toàn hàng không tại Indonesia, đặc biệt ở các khu vực rừng núi hiểm trở, nơi việc tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Nguồn: Independent

Bắt gặp chồng ngoại tình, vợ lao đến đối chất và diễn biến không ngờ ngay tối hôm đó
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
