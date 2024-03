Hiện tại là cơ hội “có một không hai” trong chu kỳ 10 năm để nhà đầu tư xuống tiền mua bất động sản giá tốt?

So với thời điểm cách đây 1 năm về trước, thị trường bất động sản hiện tại đã có nhiều tín hiệu tích cực. Báo cáo về kết quả tháo gỡ thị trường, Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương thông qua việc triển khai thực hiện hàng loạt các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành, nhất là các khó khăn, vướng mắc về mặt thể chế, nguồn vốn và trái phiếu…

Qua đó, thị trường bất động sản nói chung và việc tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện dự án bất động sản đã có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Kéo theo, niềm tin của nhà đầu tư cũng đã dần hồi phục hơn trước.

Theo báo cáo Tâm lý người tiêu dùng và những xu hướng mới của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong 1.000 người tiêu dùng được khảo sát, có tới 65% số người được hỏi cho biết sẽ tiếp tục mua bất động sản trong một năm tới. Trong số 65% người dự định mua bất động sản tiếp thì có đến 42% người đang sở hữu 2 bất động sản, 38% đang sở hữu 1 bất động sản, 8% đang sở hữu trên 3 bất động sản. Và 60% trong số đó mua với mục đích đầu tư, 48% mua do cần thêm không gian sống, 22% mua nhằm tăng thêm diện tích sở hữu.

Có thể thấy, trong mắt giới đầu tư, bất động sản vẫn là kênh đầu tư ưa chuộng. Trong bối cảnh thị trường đang có sự hồi phục, đây được cho là thời điểm thích hợp để người mua có thể sở hữu bất động sản với mức giá tốt.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, quý I/2024 là cơ hội “có một không hai”, giai đoạn thích hợp để các nhà đầu tư có kinh nghiệm, nhà đầu tư chuyên nghiệp gom được hàng tốt, đầu tư dài hơi trong vòng 3-5 năm sẽ đem lại lợi nhuận cao.

“Từ quý III/2024, thị trường sẽ bắt đầu đi lên, khi đó cơ hội mua được bất động sản giá tốt ở đáy sẽ rất ít, thậm chí gần như không còn. Do đó, hai quý đầu năm 2024 là “chân sóng cuối” trong chu kỳ tăng giảm 10 năm của bất động sản để nhà đầu tư nắm bắt cơ hội xuống tiền”, ông Đính dự báo.

Theo Chủ tịch VARS, giai đoạn này phù hợp để những nhà đầu tư có tài chính bền vững và am hiểu về thị trường nắm bắt "chân sóng cuối”. Với những người có nhu cầu ở thực, thời điểm này là cơ hội tốt để hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp - do giai đoạn này doanh nghiệp địa ốc buộc phải tái cơ cấu, điều chỉnh giá bán để trụ lại.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, thời điểm khó khăn nhất của bất động sản đã qua, thị trường có thể sẽ phục hồi vào giữa năm 2024. Tuy nhiên, khi vào giai đoạn phục hồi, giá bất động sản sẽ tăng trở lại.

"Do đó, thời điểm này chính là cơ hội tốt cho người có sẵn dòng tiền có thể "săn" cho mình những bất động sản vị trí đẹp, tiềm năng tăng giá tốt, mức chiết khấu cao. Nếu qua giai đoạn này, bước vào thời điểm phục hồi thì không dễ săn được bất động sản tốt giá phải chăng", vị này chia sẻ.