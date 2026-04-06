Hiếm lắm mới có mỹ nhân Việt chưa thấy ai chê câu nào: Ngọt ngào nũng nịu nhất thế giới, tình mà không sến mới tài

Mộng Zu |

Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, nữ diễn viên đều chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Sau khi Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay lên sóng, Lê Tam Triều Dâng ngày càng được nhắc nhiều hơn trên mạng xã hội. Giữa một bộ phim ngôn tình quen thuộc, điều khiến khán giả ở lại không nằm ở kịch bản mà 1 phần nhờ màn thể hiện của nữ diễn viên trong vai Thanh Tâm - nhân vật nữ chính tạo thiện cảm gần như ngay từ những tập đầu.

Trong phim, Thanh Tâm là cô nàng hộ lý vừa mạnh mẽ, độc lập mà cũng rất nhí nhảnh, đáng yêu. Lê Tam Triều Dâng đã thể hiện nhân vật này cực kỳ gọn gàng và tự nhiên. Ở thời học sinh, cô biến hóa đúng chuẩn nữ thần học đường, tạo thiện cảm với nhan sắc trong veo và biểu cảm linh hoạt thay vì gây gượng ép hay bị cố "cưa sừng làm nghé". Còn với hình ảnh nàng hộ lý, Triều Dâng cũng thể hiện nhân vật trọn vẹn, vừa có sự trưởng thành, vừa năng động, hoạt bát. Đây cũng là lý do khiến nhân vật Thanh Tâm trở nên dễ mến, không gây cảm giác "giả trân" như nhiều nữ chính ngôn tình khác.

Đặc biệt, khi kết hợp với Võ Điền Gia Huy, chemistry của cả hai gần như trở thành điểm sáng lớn nhất của phim. Không cần những cảnh tình cảm quá lãng mạn, chỉ riêng những tương tác nhỏ như ánh nhìn, cách đối đáp hay cử chỉ cũng đủ tạo cảm giác chân thật. Sự ăn ý này khiến không ít khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình và giúp bộ phim giữ chân người xem, dù câu chuyện không quá mới.

Phản ứng từ khán giả vì thế cũng nghiêng về hướng tích cực. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận dành lời khen cho diễn xuất tự nhiên, dễ xem, không gồng của Triều Dâng. Một số ý kiến còn cho rằng Lê Tam Triều Dâng xứng đáng được chú ý nhiều hơn thay vì chỉ nổi lên theo từng dự án riêng lẻ.

Xuất phát điểm là một sao nhí, Lê Tam Triều Dâng từng phải cố bứt phá để không bị “đóng khung” trong những vai diễn nhí nhố, trẻ trung, thiếu chiều sâu bằng cách nhận nhiều vai diễn đa dạng. Trong Hoa Vương, cô làm tròn vai một tiểu thư kiêu kỳ, liên tục rơi vào những tình huống éo le. Ở vai diễn này, nữ diễn viên không chỉ giữ được nét duyên dáng quen thuộc mà còn bắt đầu thể hiện rõ hơn khả năng kiểm soát nhịp diễn. Đến Tiểu Tam Không Có Lỗi?, nữ diễn viên tiếp tục cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Dù bộ phim ban đầu gây tranh cãi về đề tài nhưng diễn xuất của Lê Tam Triều Dâng lại nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ sự tự nhiên, dễ xem.

Một bước tiến đáng chú ý khác là Tham Vọng Giàu Sang, khi cô thử sức với thể loại cổ trang vốn khá hiếm trên màn ảnh Việt. Trong vai Thanh Trúc, một tiểu thư được nuông chiều nhưng giàu tình cảm, Lê Tam Triều Dâng gây thiện cảm nhờ thần thái nhẹ nhàng, hiền dịu, phù hợp với bối cảnh xưa. Không chỉ hợp vai về ngoại hình, cô còn thể hiện được sự tinh tế trong diễn xuất, đặc biệt ở những phân đoạn nội tâm.

Nhìn tổng thể, điểm mạnh lớn nhất trong diễn xuất của Lê Tam Triều Dâng nằm ở sự tự nhiên và khả năng tạo thiện cảm. Cô không thiên về phô diễn kỹ thuật mà tiếp cận nhân vật một cách nhẹ nhàng, gần gũi. Cười ra cười, khóc ra khóc, nhưng không bị lố, giúp khán giả dễ đồng cảm và đồng hành cùng nhân vật. Đây cũng chính là nền tảng giúp cô dần thoát khỏi cái bóng “sao nhí” và từng bước khẳng định sự trưởng thành trong diễn xuất.

Bên cạnh diễn xuất, visual của Lê Tam Triều Dâng cũng khiến khán giả chấm điểm 10. Cô không đẹp sắc sảo hay quá nổi bật mà thiên về nét dịu dàng, trong trẻo. Gương mặt hài hòa, nụ cười sáng và thần thái nhẹ nhàng giúp cô dễ dàng tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên và dễ hóa thân thành nhiều vai diễn. Có thể Triều Dâng chưa phải cái tên bùng nổ nhất showbiz nhưng chính sự vừa đủ trong mọi yếu tố từ ngoại hình, diễn xuất đến cảm xúc lại khiến khán giả cảm thấy dễ chịu khi theo dõi và luôn dành những lời khen có cánh cho cô nàng.

