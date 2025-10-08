H'Hen Niê bị mỉa mai sốc: “Thời buổi này ai nằm ngửa để đẻ nữa?”

Hồi cuối tháng 9/2025, Hoa hậu H'Hen Niê hạnh phúc thông báo đã sinh con đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế lớn ở TP.HCM. Trong suốt quá trình sinh nở, ngoài sự giám sát y tế thì H'Hen Niê còn có ông xã Tuấn Khôi luôn kề cận động viên tinh thần. Trên trang cá nhân, cô thoải mái chia sẻ hành trình bầu bí và cảm xúc khi được làm mẹ, nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Tuy nhiên, mới đây mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài đăng gây tranh cãi, mỉa mai cách sinh của H'Hen Niê. Cụ thể, xuất hiện một bài đăng gây tranh cãi từ một tài khoản tự xưng là người ủng hộ sinh thuận tự nhiên, mỉa mai H'Hen Niê: "Giá như em biết tới thai sản thuận tự nhiên. Thời buổi này rồi, ai còn nằm ngửa để đẻ nữa?". Người này còn cho rằng sinh nở là quyền năng của phụ nữ và nữ quyền bắt đầu từ việc chủ động trong việc chào đón con và trao cho bé quyền chọn thời điểm ra đời trong hành trình mới.

Trên MXH xuất hiện bài đăng không đồng tình với cách sinh con của H'Hen Niê, từ đây bùng tranh cãi dữ dội

Bài đăng nhanh chóng gây chú ý và khiến nhiều người bức xúc. Bởi lẽ, sinh thuận tự nhiên được hiểu là phương sinh không can thiệp y tế, thậm chí không cắt dây rốn ngay sau sinh. Theo trào lưu này, các bà mẹ chọn sinh con tại nhà, thay vì cắt rốn vài phút sau đó, bà mẹ sẽ để bánh nhau vẫn nối liền với đứa bé, đặt bánh nhau trong một cái tô hoặc một loại túi đặc biệt, cho vào đó muối hạt hoặc hoa lavender, thay túi hàng ngày và giữ bánh nhau như thế cho đến khi bánh nhau phân hủy và dây rốn rụng tự nhiên khỏi cơ thể đứa bé, thường khoảng 3 - 10 ngày, thậm chí 2 tuần sau. Trào lưu này lại bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ vào năm 2008 từ một số bà mẹ ở Anh và dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong giới y học.

WHO đã từng khuyến cáo các bà mẹ không nên sinh con tại nhà nếu không có sự trợ giúp của cán bộ y tế. Theo các chuyên gia y tế, cách sinh con này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm nếu không có sự theo dõi của bác sĩ chuyên môn. Nhiều chuyên gia sản khoa đã cảnh báo phương pháp này có thể gây nhiễm trùng, băng huyết, thậm chí đe dọa tính mạng của mẹ và bé nếu thực hiện tại nhà hoặc không đúng quy trình y học. Ngoài ra, việc để cơ thể em bé thông nối với mô chết đang phân hủy trong khoảng thời gian 3 - 10 ngày, thậm chí 2 tuần, sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, gây nguy hiểm cho tính mạng em bé.

H'Hen Niê sinh con ở bệnh viện như bao người nhưng lại bị mỉa mai khiến ai đọc cũng phải tức giận thay

Trong khi đó, lựa chọn của H'Hen Niê sinh con tại bệnh viện quốc tế, có đầy đủ trang thiết bị và đội ngũ y bác sĩ theo dõi được đánh giá là an toàn, văn minh và phù hợp với khuyến nghị y tế hiện nay. Việc sinh tại bệnh viện giúp sản phụ được theo dõi sát sao, can thiệp kịp thời nếu có biến chứng, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ lẫn con.

Là người nổi tiếng, H'Hen Niê từng nhiều lần thể hiện quan điểm sống tích cực, giản dị và biết lắng nghe. Cô cũng từng khẳng định rằng làm mẹ là hành trình thiêng liêng nhưng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Với bản lĩnh, sự hiểu biết và tình yêu thương dành cho con, H'Hen Niê chắc chắn biết đâu là điều tốt nhất cho em bé và bản thân mình.

H'Hen Niê rất kỹ lưỡng trong hành trình từ thăm khám đến sinh nở

Chồng H'Hen Niê cũng sát cánh cùng vợ để chào đón con đầu lòng

Vợ chồng nàng hậu còn đầu tư tiền khủng để tận hưởng dịch vụ ở cử 5 sao

Việc công khai những hình ảnh vượt cạn của H'Hen Niê không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực, mà còn truyền cảm hứng về người phụ nữ hiện đại. Vì thế, việc H'Hen Niê bị "mỉa mai" chỉ vì lựa chọn phương pháp sinh an toàn khiến nhiều người cho rằng đó là một cuộc tấn công khó hiểu và vô lý. Trong khi sinh nở vốn là hành trình thiêng liêng, riêng tư và đầy dũng cảm của mỗi người phụ nữ. Không ai có quyền định nghĩa thiên chức làm mẹ phải được thực hiện theo khuôn mẫu nào, càng không nên biến những lựa chọn khác biệt thành lý do để phán xét.