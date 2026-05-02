Hezbollah tung “vũ khí tàng hình mới” khiến Israel khó đỡ

Xuân Mai |

Nhóm vũ trang Hezbollah dùng máy bay không người lái nhỏ, được điều khiển bằng cáp quang mỏng như sợi chỉ nha khoa.

Vũ khí này của Hezbollah hoàn toàn "tàng hình" trước các hệ thống phát hiện điện tử trong cuộc giao tranh với Israel.

Những chiếc máy bay không người lái (UAV) này vốn được sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột tại Ukraine. Chúng có kích thước nhỏ, rất khó theo dõi và mang tính sát thương cao.

Nhiều UAV dễ bị gây nhiễu điện tử bởi hệ thống phòng không. Việc gây nhiễu có thể khiến UAV rơi hoặc quay trở lại điểm xuất phát.

Tuy nhiên, UAV cáp quang không được điều khiển từ xa. Chúng có một sợi cáp mỏng kết nối trực tiếp với người điều khiển, khiến việc gây nhiễu điện tử là không thể.

Hezbollah ra mắt vũ khí tàng hình mới: Máy bay không người lái cáp quang - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay không người lái cáp quang nằm giữa những sợi dây cáp ở Israel. Ảnh: AP

Dù vậy, UAV cáp quang không phải là hoàn hảo, vì gió hoặc va chạm các UAV khác có thể khiến cáp bị rối.

Ông Robert Tollast, chuyên gia về UAV và nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) ở London, giải thích về cách chiếc UAV cáp quang này có thể bay thấp và âm thầm tiếp cận mục tiêu.

Ông Tollast cho The Hill hay nếu biết cách sử dụng, đây thực sự là một vũ khí nguy hiểm. Các chuyên gia cho biết quân đội gặp khó khăn khi đánh chặn UAV cáp quang do kích thước nhỏ và đường bay ngắn cũng như khi tìm cách cắt đứt sợi cáp gần như vô hình.

Lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon chủ yếu sử dụng UAV cáp quang để tấn công binh sĩ Israel hoạt động ở miền Nam Lebanon hoặc các thị trấn biên giới.

Theo ông Tollast, những chiếc UAV này được sản xuất tại chỗ và rất dễ lắp ráp. Chỉ cần một chiếc UAV, một lượng nhỏ thuốc nổ và dây dẫn trong suốt dễ dàng tìm thấy trên thị trường.

Quân đội Israel đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ đối phó. Hiện Israel áp dụng những biện pháp thực tế để bảo vệ binh sĩ, chẳng hạn hàn thêm lưới và lồng sắt vào các phương tiện quân sự.

Ông Ran Kochav, cựu chỉ huy lực lượng phòng không của quân đội Israel, cho biết Israel đã dành nhiều năm tập trung vào việc tăng cường hệ thống phòng không để cải thiện khả năng chống lại tên lửa. Song, UAV không được coi là ưu tiên hàng đầu.

Theo ông Tollast, trong một số trường hợp, UAV cáp quang được ghi nhận có dây cáp kéo dài tới 50 km.

