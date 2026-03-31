Hezbollah phá hủy thêm nhiều xe tăng đối phương, IDF thừa nhận thương vong

Một chiếc xe tăng Israel bốc cháy do trúng hỏa lực của các tay súng Hezbollah, ngày 25/3/2026.

Đoạn video được quay tại khu vực Khalat Imai, gần thị trấn Debl ở miền trung nam Lebanon, cách đây 4 ngày cho thấy, tổng cộng 3 xe tăng Merkava bị trúng tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM).

Các chiến binh Hezbollah dường như đã sử dụng thiết bị ảnh nhiệt để phát hiện các xe tăng, sau đó tấn công chúng bằng tên lửa Kornet do Nga sản xuất, hoặc bản sao của hệ thống này do Iran sản xuất có tên là Dehlavieh.





Kể từ khi nối lại các hoạt động quân sự sau khi cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran bắt đầu vào ngày 28/2, Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào hơn 100 xe tăng của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Trong tuần qua, IDF đã tiến sâu hơn vào miền Nam Lebanon, mở rộng chiến dịch quân sự "có mục tiêu", nhằm đẩy Hezbollah lùi về phía sau sông Litani - nằm cách Đường Xanh, ranh giới mà Israel tuyên bố, từ 20 đến 30km.

Tuy nhiên, trong 2 ngày qua, bước tiến của IDF đã chậm lại, rõ ràng là do sự kháng cự quyết liệt của Hezbollah.

Một chỉ huy Hezbollah cho biết, các chiến binh của nhóm này vẫn đang cố thủ ở phía Bắc thị trấn Khiam, thuộc khu vực phía Đông miền Nam Lebanon.

Theo chỉ huy, các chiến binh Hezbollah cũng đã đẩy lùi nỗ lực tiến công của IDF vào thị trấn Rashaf, khiến Israel phải lùi về Wadi al-Uyun, ở khu vực trung tâm phía Nam Lebanon.

Trong khi đó, ở phía Tây, dọc theo bờ biển, vị chỉ huy cho biết, IDF đã đi đường vòng qua tuyến đường Iskenderun để đến thị trấn Bayada.

“Chúng tôi đang hoạt động theo chính sách không bám trụ vào các vị trí địa lý cụ thể, và đang cơ động để dụ đối phương vào các điểm dễ bị tổn thương”, vị chỉ huy nói, đồng thời nhấn mạnh, “các vụ phóng tên lửa và UAV vẫn tiếp tục diễn ra dưới một hệ thống chỉ huy và kiểm soát an toàn, không bị đối phương phát hiện”.

Về phía mình, IDF ngày 30/3 thừa nhận, 1 binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Thiết giáp 401 đã thiệt mạng do hỏa lực của Hezbollah 1 ngày trước đó.

Theo cuộc điều tra của IDF về vụ việc, tên lửa chống tăng đã bắn trúng xe tăng của Tiểu đoàn 9 - đơn vị chỉ sử dụng xe tăng Merkava MK 4M - khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 1 sĩ quan bị thương nặng.

Không lâu sau đó, 2 tên lửa chống tăng khác được bắn về phía IDF, nhưng không gây thương vong.