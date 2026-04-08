Hezbollah lần đầu công bố video phóng tên lửa đạn đạo Scud vào Israel

Hoàng Vân |

Ngày 7/4, Hezbollah lần đầu tiên công bố đoạn video cho thấy, các chiến binh của họ phóng một tên lửa đạn đạo chiến thuật kiểu Scud vào bắc Israel.

Hezbollah công bố video phóng tên lửa Scud vào Israel ngày 31 / 3 / 2026 - Ảnh 1.

Hezbollah phóng tên lửa đạn đạo Scud về phía Israel, ngày 31/3/2026.

Hezbollah cho biết, cuộc tấn công diễn ra vào ngày 31/3, nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự ở khu vực Krayot, gần thành phố cảng Haifa.

Còi báo động vang lên nhiều lần ở miền Bắc Israel trong ngày hôm đó, với các phương tiện truyền thông tiếng Do Thái đưa tin về hàng chục vụ phóng tên lửa từ Lebanon và các vụ đánh chặn.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện tin đồn về việc Hezbollah phóng một tên lửa kiểu Scud vào khoảng thời gian xảy ra vụ tấn công.

Từ đoạn video do Hezbollah chia sẻ, chưa rõ liệu tên lửa nhiên liệu lỏng này được phóng từ bệ phóng cố định hay bệ phóng di động.

Tên lửa này rất có thể là Scud-B hoặc một trong những biến thể của nó, như Shehab-1 của Iran hay Hwasong-5 của Triều Tiên.

Phiên bản gốc của Liên Xô có tầm bắn lên đến 300km, đầu đạn nặng 985kg và độ chính xác khoảng 450m.


Các báo cáo về việc Hezbollah lần đầu tiên sở hữu tên lửa kiểu Scud đã xuất hiện từ năm 2010. Nhà cung cấp không ai khác ngoài Syria.

Bằng chứng đầu tiên về việc nhóm này thực sự sở hữu những tên lửa như vậy xuất hiện vào ngày 28 và 29/3, khi lực lượng chính phủ Syria phát hiện một khu phức hợp ngầm, với bệ phóng tên lửa Scud ngụy trang tại thị trấn Hawsh al-Sayyid Ali, thuộc tỉnh Homs ở miền Trung, ngay sát biên giới với Lebanon. Đây là một thành trì của Hezbollah.

Hezbollah đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến trước đây ở Lebanon, nhưng cuộc đối đầu hiện tại bùng nổ sau khi chiến tranh ở Iran bắt đầu, cho thấy kho vũ khí tên lửa của nhóm này vẫn là một mối đe dọa đáng kể.

Những ngày gần đây, nhóm này đã công bố đoạn video cho thấy các chiến binh của họ phóng nhiều loại tên lửa đạn đạo chiến thuật và tên lửa pháo hạng nặng vào các mục tiêu ở miền Bắc và miền Trung Israel. Tuy nhiên, mức độ thành công của các cuộc tấn công này vẫn chưa rõ ràng.

Hệ thống phòng không đa tầng của Israel đã hoạt động rất tốt vào giai đoạn đầu cuộc chiến chống Iran, nhưng hiệu quả của nó đã giảm sút trong những ngày gần đây, dưới áp lực của các cuộc tấn công tên lửa hàng ngày từ phía Cộng hòa Hồi giáo.

Hezbollah có thể đang tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa để tận dụng lợi thế này.

Theo South Front
