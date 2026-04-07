Samsung ra mắt Galaxy A37 giá chỉ 10 triệu: "Vua tầm trung" mới là đây, tính năng càn quét mọi đối thủ

Vũ khí AI phân khúc 10 triệu

Samsung vừa chính thức giới thiệu Galaxy A37, mẫu smartphone mới nhất thuộc phân khúc 10 triệu đồng. Sản phẩm được hãng kỳ vọng sẽ chinh phục đối tượng người dùng trẻ tuổi – những người luôn đề cao yếu tố thời trang đi kèm với các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) thời thượng.

Khi đi sâu vào phân tích các thông số kỹ thuật, điều dễ nhận thấy nhất chính là triết lý thiết kế hướng tới sự cân bằng và thực dụng của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc. Thay vì chạy đua theo những con số mang tính quảng bá thuần túy, Samsung tập trung tối ưu hóa những linh kiện trực tiếp ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày của người dùng.

Điểm sáng đầu tiên phải kể đến là hệ thống hiển thị. Thiết bị sở hữu màn hình Super AMOLED với kích thước lớn lên đến 6,7 inch cùng độ phân giải Full HD. Thông số này đặc biệt phù hợp cho nhu cầu xem video chất lượng cao, lướt các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook hay xử lý công việc trực tiếp trên điện thoại.

Bên cạnh đó, việc trang bị tần số quét 120Hz cùng công nghệ Vision Booster là một điểm cộng rất lớn. Tần số quét cao giúp các thao tác vuốt chạm, cuộn trang hay chuyển cảnh giữa các ứng dụng diễn ra vô cùng mượt mà, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng bóng mờ gây khó chịu.

Về sức mạnh nội lực, Galaxy A37 được trang bị vi xử lý Exynos 1480 tám nhân. Đây là dòng chip được chính Samsung tối ưu hóa nhằm tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng nhất giữa phần cứng và hệ điều hành.

Cụ thể, bộ vi xử lý này bao gồm 4 nhân hiệu năng cao chạy ở xung nhịp 2.75 GHz và 4 nhân tiết kiệm điện chạy ở mức 2 GHz. Mặc dù không phải là con chip sinh ra chỉ để phục vụ mục đích chơi game chuyên sâu, Exynos 1480 vẫn thừa sức giúp người dùng trải nghiệm mượt mà các tựa game phổ biến tại Việt Nam như Liên Quân Mobile hay PUBG Mobile ở mức thiết lập đồ họa phù hợp.

Một trong những giá trị cốt lõi giúp Galaxy A37 tạo dựng niềm tin vững chắc chính là độ bền bỉ. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, kết hợp cùng mặt kính cường lực Gorilla Glass Victus+ ở cả mặt trước và mặt lưng. Sự kết hợp này biến Galaxy A37 thành một chiếc máy cứng cáp, thích nghi tốt với nhiều môi trường sử dụng khắc nghiệt.

Hệ thống camera trên máy cũng phản ánh sự đầu tư nghiêm túc của Samsung vào trải nghiệm sáng tạo nội dung, với cụm ba camera sau bao gồm cảm biến chính độ phân giải 50MP được tích hợp công nghệ chống rung quang học OIS.

Tuy nhiên, bước nhảy vọt thực sự nằm ở phần mềm và hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo với giao diện One UI 8.5. Nếu các thông số phần cứng tạo nên nền tảng vững chắc, thì chính phần mềm và AI mới là thứ giúp Galaxy A37 nổi bật trong phân khúc.

Thiết bị được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 cùng giao diện tùy biến One UI 8.5 độc quyền ngay khi xuất xưởng. One UI từ lâu đã nổi tiếng nhờ sự ổn định, giao diện trực quan với các biểu tượng thiết kế khoa học giúp thao tác bằng một tay dễ dàng, đi kèm khả năng cá nhân hóa cực kỳ sâu sắc.

Điểm đột phá lớn nhất trên Galaxy A37 là việc Samsung quyết định đưa bộ công cụ AI cao cấp xuống dòng sản phẩm này, nhằm mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp với mức giá hấp dẫn.

Sự cải tiến vượt trội của nhân NPU bên trong chip Exynos 1480 đóng vai trò là bệ phóng hoàn hảo cho các tính năng này. Với mức tăng trưởng hiệu suất NPU lên tới 162% so với thế hệ trước, máy có thể tự tin xử lý hàng loạt tác vụ AI phức tạp ngay trên bo mạch mà không cần đẩy dữ liệu lên máy chủ đám mây. Việc xử lý cục bộ này không chỉ giúp tốc độ phản hồi nhanh hơn mà còn mang lại sự an toàn tuyệt đối cho thông tin cá nhân.

Cuối cùng, Samsung đưa ra cam kết lịch sử khi hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 6 năm, đảm bảo người dùng nhận đầy đủ các bản vá bảo mật và nâng cấp hệ điều hành đến tận năm 2032. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào các đối thủ cùng phân khúc vốn thường chỉ hỗ trợ cập nhật từ 2 đến 3 năm.

So sánh với realme 16 và OPPO A6 Pro

Khi đặt Galaxy A37 cạnh các đối thủ như realme 16 và OPPO A6 Pro, có thể thấy rõ sự khác biệt về triết lý.

Hai thương hiệu đến từ Trung Quốc tập trung tối đa vào việc đẩy cấu hình thô lên mức cao nhất để gây choáng ngợp. Điểm ấn tượng nhất trên realme 16 và OPPO A6 Pro là viên pin khổng lồ 7000 mAh, đáp ứng nhu cầu cả ngày dài – điều mà Galaxy A37 khó lòng theo kịp. Tuy nhiên, dung lượng pin lớn kéo theo hệ lụy là thân máy sẽ dày và nặng hơn, gây mỏi tay khi sử dụng lâu.

Ngược lại, Samsung chọn cách tiếp cận an toàn với viên pin 5000 mAh. Bằng cách kết hợp khả năng tối ưu hóa của chip Exynos 1480 và One UI, Galaxy A37 vẫn đảm bảo thời gian sử dụng trọn một ngày làm việc cường độ cao mà vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh.

Galaxy A37 và Galaxy A57 chỉ khác phần viền nhựa và kim loại.

Về hiển thị, realme 16 sở hữu độ sáng kỷ lục 4200 nits giúp thách thức mọi điều kiện ánh sáng gắt. Tuy nhiên, mức 1900 nits trên Galaxy A37 thực tế đã quá dư dả cho mọi nhu cầu. Điểm "ăn tiền" của Samsung nằm ở chất lượng tấm nền Super AMOLED với màu sắc sâu lắng, chân thực, không bị rực rỡ quá đà hay sai lệch màu sắc như cách một số hãng Trung Quốc thường tinh chỉnh.

Về cấu hình, vi xử lý Dimensity 6400 Turbo trên realme 16 nhỉnh hơn về đồ họa cho việc cày game, trong khi Helio G100 trên OPPO A6 Pro lại có phần đuối sức, chỉ đáp ứng các nhu cầu cơ bản.

Galaxy A37 nằm ở khoảng dung hòa, hỗ trợ phần cứng vượt trội cho các tác vụ AI. Về độ bền, dù hai đối thủ có chuẩn IP69 và OPPO A6 Pro đạt chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810H rất ấn tượng, nhưng chuẩn IP68 của Samsung thực tế đã bao phủ tới 99% tình huống tai nạn thông thường.

Giá trị cuối cùng giúp Samsung chiến thắng là phần mềm với cam kết 6 năm, giúp máy không bị lỗi thời sau nhiều năm sử dụng.

Ngay cả khi so sánh với "người đàn anh" Galaxy A57, vốn có mức giá chỉ cao hơn khoảng 2 triệu đồng, Galaxy A37 vẫn giữ được vị thế riêng.

Galaxy A37 và Galaxy A57 chênh khoảng 2 triệu đồng.

Galaxy A57 hướng tới trải nghiệm xa xỉ tiệm cận dòng flagship S series với khung viền kim loại chắc chắn, sang trọng và độ mỏng ấn tượng chỉ 6.9 mm. Trọng lượng 179 gram của A57 giúp việc sử dụng một tay dễ chịu hơn hẳn chất liệu khung nhựa trên A37.

A57 cũng sở hữu chip Exynos 1680 mạnh mẽ hơn, tấm nền Super AMOLED Plus trong trẻo, tiết kiệm điện hơn và camera góc siêu rộng 12MP chi tiết hơn so với 8MP trên A37.

Tuy nhiên, nếu bóc tách những giá trị cốt lõi như pin 5000 mAh, sạc nhanh 45W, camera chính 50MP OIS, hệ thống AI và chính sách cập nhật 6 năm, thì cả hai mẫu máy này là hoàn toàn tương đương.

Vì vậy, với những người không quá đặt nặng vấn đề chơi game nặng hay khung kim loại, Galaxy A37 vẫn là một món hời lớn. Máy sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho đại đa số người dùng phổ thông như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng – những người tìm kiếm một thương hiệu uy tín, bền bỉ, chụp ảnh đẹp và có hỗ trợ AI thông minh để dùng tốt trong 4 đến 5 năm tới.

Trong khi đó, các đối thủ Trung Quốc khác sẽ phù hợp cho những người có công việc đặc thù cần pin cực lớn như tài xế công nghệ, shipper, hoặc những người thường xuyên đi công tác, du lịch bụi ở nơi thiếu nguồn điện.