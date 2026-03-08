Tòa nhà bị phá hủy do cuộc không kích của Israel tại thị trấn Nabatiyeh, miền Nam Lebanon, ngày 5/3/2026 (Ảnh: AP)

Việc Hezbollah cảnh báo người dân ở miền Bắc Israel sơ tán nhằm đáp trả những gì họ mô tả là các cuộc tấn công của Israel vào Beirut và các khu vực khác của Lebanon. Trong một tuyên bố, Hezbollah kêu gọi những người sống trong phạm vi 5 km tính từ biên giới Israel - Lebanon phải sơ tán ngay lập tức. Họ cho biết cảnh báo này là phản ứng trước "sự xâm lược của Israel đối với Lebanon, dân thường và cơ sở hạ tầng của Beirut".

Trong một tuyên bố - được viết theo phong cách tương tự như các cảnh báo quân sự của Israel, nhóm này cho biết: "Cảnh báo gửi đến cư dân của các khu định cư phía Bắc Israel. Các bạn được yêu cầu sơ tán khỏi tất cả các khu định cư nằm trong phạm vi 5 km tính từ đường biên giới. Sự vi phạm đối với chủ quyền của Lebanon của quân đội Israel, việc nhắm mục tiêu vào dân thường, phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự và chiến dịch di dời mà Israsel đang thực hiện sẽ không thể không bị đáp trả".

Cảnh báo sơ tán bao trùm 23 khu định cư gần biên giới miền Bắc Israel - bao gồm Saar, Beit Hillel, Kfar Giladi, Manara, Misgav Am, Yiftah, Ramot Naftali, Malkia, Avivim, Yir'on, Dovev, Shtula, Zar'it, Shomera, Even Menachem, Adamit, Shlomi và Nahariya.

Sự tàn phá sau khi một quả rocket bắn từ Lebanon trúng một tòa nhà ở Kfar Yuval, miền Bắc Israel, ngày 3/3/2026 (Ảnh: Anadolu)

Trong khi đó, Hezbollah đã phóng một loạt tên lửa mới từ miền Nam Lebanon về phía Bắc Israel. Trong một tuyên bố khác, Hezbollah cho biết nhóm này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh vào các vị trí và điểm tập trung quân của quân đội Israel ở một số khu vực.

Tổ chức này cũng cho biết đã bắn tên lửa và pháo vào các vị trí quân sự, địa điểm đóng quân của Israel gần biên giới Lebanon. Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào căn cứ hải quân ở Haifa bằng một loạt tên lửa.

Hezbollah nói thêm rằng họ cũng đã nhắm mục tiêu vào doanh trại Yoav ở Cao nguyên Golan bị chiếm đóng bằng tên lửa.