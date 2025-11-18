Tuổi Sửu

Là một trong những con giáp được đánh giá cao bởi sự chăm chỉ, khiêm tốn, dùng hành động để chứng minh tất cả, tuổi Sửu luôn nhận được sự yêu quý và tin tưởng của những người xung quanh. Luôn biết cách thể hiện tình cảm và sự quan tâm một cách đầy tinh tế, hay giúp đỡ người khác nên càng về trung vận cuộc đời của con giáp này càng sung túc, đủ đầy, thậm chí giàu có.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tháng 9 âm là một trong những giai đoạn nhạy cảm mà tuổi Sửu cần phải chú ý. Nếu không cẩn thận, con giáp này có thể sẽ gặp rắc rối trong giao tiếp, ảnh hưởng đến tài lộc của họ. Họ cũng được khuyên phải chú ý hơn kẻo bị bạn xấu gây chuyện. Tuy nhiên, khi tháng 9 âm kết thúc thì con giáp này cũng sẽ chính thức nói lời chia tay với những phiền muộn này.

Tử vi học có nói, từ tháng 10 âm, tuổi Sửu sẽ không còn gì phải lo lắng cho đến hết năm Ất Tỵ. Những khúc mắc trong công việc và cuộc sống sẽ được tháo gỡ, các cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện đều đặn, thu nhập dần tăng lên đảm bảo cho họ một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Đặc biệt, món quà lớn sẽ đón chờ họ vào tháng 11 âm, giúp tuổi Sửu trở thành một trong những con giáp giàu có nhất dịp cuối năm.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp nhận được sự ngưỡng mộ bởi luôn sở hữu phong thái tự tin, bản lĩnh, luôn toát ra tố chất của những nhà lãnh đạo thành công. Với trí thông minh thiên phú, vốn hiểu biết sâu rộng và sự sáng tạo, con giáp này có đủ điều kiện để tiến xa trong sự nghiệp, sở hữu cuộc sống giàu có, đủ đầy khiến nhiều người ao ước.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất

(Ảnh minh họa)

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp tuổi Thìn có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Tháng 9 âm cũng là khoảng thời gian thử thách sự kiên nhẫn và bền bỉ của tuổi Thìn. Họ được khuyên nên đặc biệt cẩn trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cũng như đi lại để tránh rủi ro. Tuy nhiên, khi tháng 9 âm kết thúc thì con giáp này cũng có thể "kê cao gối mà ngủ" cho đến hết năm 2025 này.

Tử vi học có nói, tháng 10 âm sẽ là khoảng thời gian rất đáng mong chờ của tuổi Thìn với những tín hiệu vô cùng tích cực. Tài lộc ngày càng tăng lên, các vấn đề về sức khỏe nếu có cũng sẽ được giải quyết hết, tuổi Thìn sẽ có những ngày tháng 10 âm vô cùng dư dả và thoải mái.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thường được quý nhân che chở, đồng hành bởi sự chân thành, tử tế và nhân hậu của họ. Với tinh thần vui vẻ, lạc quan, sự tích cực và chăm chỉ, việc con giáp này gặt hái thành công chỉ là vấn đề thời gian. Những ưu điểm nói trên giúp con giáp này trở thành những ông "Thần tài", đem đến may mắn và tài lộc cho cuộc sống của chính họ và gia đình.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Nếu như tuổi Sửu và tuổi Thìn háo hức khi tháng 9 âm kết thúc thì tuổi Hợi vẫn là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, sau tháng 9 âm với những thăng trầm, tuổi Hợi tiếp tục bị thử thách trong tháng 10 âm. Họ được khuyên nên chăm sóc sức khỏe tốt hơn để đề phòng bệnh tật. Bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng nên thận trọng trong việc chi tiêu và đầu tư để tránh thất thoát tiền nong.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.