Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp thường được đánh giá cao bởi trí thông minh, khả năng ứng biến nhanh nhẹn, linh hoạt nên thường gặt hái được những thành công nổi bật trong công việc. Ngoài ra, tuổi Tý rất giỏi quan sát, từ đó có sự phán đoán chính xác và tránh được nhiều rủi ro. Con giáp này còn biết quản lý tài chính hiệu quả nên cuộc sống của họ luôn đầy đủ, sung túc.

Bước vào năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, ngày càng thành công và đủ đầy.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Tử vi học có nói, tháng 6 âm nhuận, tuổi Tý dễ phải đối mặt với những điều tiếng thị phi, từ đó tài lộc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngoài ra, nếu không cẩn thận, con giáp này cũng có thể gặp các vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, tuổi Tý không cần lo lắng vì tháng 6 âm nhuận sắp trôi qua và những vận xui ấy cũng sẽ sớm biến mất.

Từ tháng 7 âm, con giáp tuổi Tý sẽ bước vào một giai đoạn thuận lợi, bình yên và ổn định với nhiều tín hiệu tích cực ở phía trước. Thu nhập ngày càng tăng, chuyện tình cảm, gia đình thuận lợi, con giáp tuổi Tý có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống đầy đủ, viên mãn.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là mẫu con giáp tài năng nhưng lại rất khiêm tốn, kiệm lời, không thích khoe mẽ về bản thân. Trong cuộc sống, tuổi Sửu dù giàu có nhưng ưa thích phong cách giản dị, hay giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu quý và sẵn lòng trợ giúp.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Cũng giống như tuổi Tý, tuổi Sửu cũng khá lao đao trong tháng 6 âm nhuận. Các cơ hội tốt trong công việc chưa có nhiều, khiến họ dù chăm chỉ, nỗ lực nhưng thành quả thu về không được như mong muốn. Bên cạnh đó, nếu không cẩn thận, con giáp này còn dễ bị thất thoát về mặt tài chính.

Tuy nhiên, tháng 6 âm nhuận đã sắp kết thúc. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, tuổi Sửu sẽ chia tay với vận xui, công việc có nhiều khởi sắc, tình cảm cũng dễ được như ý. Đặc biệt, tháng 8 âm, tài lộc đến dồn dập, con giáp này cần cần chuẩn bị thật tốt để nắm bắt và đón nhận.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là con giáp nổi bật giữa đám đông với khí chất mạnh mẽ, sự độc lập và bản lĩnh phi thường hiếm có. Không ngại khó, ngại khổ, dám thử thách, tuổi Dần dường như lúc nào cũng tràn đầy tự tin để nắm lấy những cơ hội và làm chủ cuộc sống của mình. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã nỗ lực thì sẽ dễ thành công rực rỡ và trở nên vô cùng giàu có.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Nếu như tuổi Tý và tuổi Sửu sắp có nhiều điều đáng mong chờ ở tháng 7 âm thì ngược lại, tuổi Dần lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 7 âm là giai đoạn thử thách thứ 2 trong năm Ất Tỵ mà con giáp này cần phải vượt qua. Tuổi Dần được khuyên nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, không nên nôn nóng đầu tư vội vàng. Bên cạnh đó, họ cũng cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe thật tốt.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.