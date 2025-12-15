Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn được đánh giá cao bởi tư duy thông minh, nhanh nhạy với thời cuộc nhờ đó, nắm bắt nhanh các xu hướng mới. Với sự lanh lợi này, tuổi Tý luôn đi trước người khác một bước và gặt hái thành công rực rỡ. Giỏi quan sát và phân tích, con giáp này còn biết cách tránh được những rủi ro. Điều đó giúp con giáp tuổi Tý luôn biết bảo toàn tài sản của mình nên cuộc sống ngày một đủ đầy, thịnh vượng.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và giàu có.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Năm Ất Tỵ là một năm tương đối thành công của tuổi Tý, còn tháng 10 âm là thử thách cuối cùng của con giáp này. Nếu không cẩn thận, tuổi Tý có thể sẽ dính vào những rắc rối trong công việc, liên quan đến kiện tụng, ảnh hưởng tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này không cần lo lắng, vì chỉ vài ngày nữa, khi tháng 10 âm kết thúc, mọi xui rủi của họ cũng sẽ kết thúc.

Tử vi học có nói, từ tháng 11 âm, con đường sự nghiệp của tuổi Tý như được trải hoa hồng. Khó khăn sẽ biến mất, nhường chỗ cho những cơ hội thuận lợi trong sự nghiệp. Đặc biệt, tháng 12 âm, tuổi Tý sẽ là con giáp được dự báo đón tài lộc ào ạt, về đích viên mãn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thường được biết đến với tính cách hiền lành, nhân hậu và tử tế. Họ có trái tim rộng mở, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và nhờ vào phúc khí này mà luôn có quý nhân phù trợ. Ngoài ra, sự lạc quan và thái độ sống tích cực giúp họ biết cách vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng, từng bước vươn lên và gặt hái thành công.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Sau khi phải chịu liên tiếp 2 tháng thử thách là tháng 9 âm và tháng 10 âm, tuổi Hợi cũng sắp là con giáp chia tay vận xui và bước vào giai đoạn phát đạt. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Hợi sẽ là con giáp có sự cân bằng và viên mãn bậc nhất khi chuyện tình cảm và công việc đều thăng hoa rực rỡ, khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu được đánh giá cao trong công việc nhờ sự chăm chỉ, cần cù và sự kiệm lời. Không ngại khó khăn, vất vả, họ luôn nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu. Dù giàu có hay đạt được nhiều thành công, tuổi Sửu cũng không bao giờ khoe khoang mà vô cùng khiêm tốn, giống như sông càng sâu lại càng tĩnh lặng, giúp họ tránh được nhiều rắc rối. Ngoài ra, con giáp này còn là người trọng chữ tín, lời nói đi đôi với việc làm, vô cùng đáng tin cậy.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Chỉ vài ngày nữa, khi tháng 10 âm kết thúc, tuổi Sửu sẽ là con giáp đón nhận tin vui lớn. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, được lục hợp chiếu rọi, con giáp này làm gì cũng may mắn, đạt đỉnh cao tài lộc. Có thể nói, với những nỗ lực của mình, tuổi Sửu sẽ là con giáp giàu có nhất tháng 11 âm này, chốt hạ năm Ất Tỵ trong sự giàu sang, thịnh vượng khó ai sánh bằng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.