Hết lòng vì nhà chồng vẫn bị mẹ chồng ghét, một vị khách tới nhà chơi đã phơi bày sự thật

Kim Tiền |

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình sống tử tế, cố gắng vun vén cho gia đình chồng thì sẽ được yêu thương. Nhưng càng cố gắng, tôi lại càng nhận ra mình chưa bao giờ được chấp nhận, cho đến khi một sự việc xảy ra khiến mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu vỡ òa.

Tôi về làm dâu với tâm thế rất rõ ràng rằng mình phải cố gắng hòa hợp với gia đình chồng. Ngay từ những ngày đầu, tôi đã chủ động làm mọi việc trong nhà, từ nấu ăn, giặt giũ đến chăm sóc bố mẹ chồng. Ai nhìn vào cũng bảo tôi may mắn khi được mẹ chồng “cầm tay chỉ việc”, nhưng chỉ có tôi mới hiểu sự khắt khe trong từng lời nói của bà.

Mẹ chồng tôi là người nguyên tắc và kỹ tính. Bà không thích cách tôi ăn mặc, cho rằng con dâu phải giản dị, kín đáo. Tôi đi làm về muộn vài lần vì công việc, bà lập tức khó chịu, nói bóng gió rằng phụ nữ đã lấy chồng thì phải biết lo cho gia đình trước. Dần dần, tôi thu mình lại, cố gắng làm mọi thứ theo ý bà, chỉ mong đổi lại một chút thiện cảm.

Có một chuyện khiến tôi nhớ mãi. Hôm đó nhà có khách, tôi dậy từ sớm chuẩn bị cơm nước, làm gần như một mình. Đến lúc ăn, mẹ chồng lại trước mặt mọi người chê tôi nấu dở, nói rằng tôi “chỉ biết đi làm mà không biết vun vén gia đình”. Tôi ngượng đến mức không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn cố cười cho qua chuyện. Sau bữa ăn, tôi lặng lẽ dọn dẹp trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ ngoài phòng khách.

(Ảnh minh hoạ)

Tôi đem chuyện đó nói với chồng, nhưng anh chỉ bảo tôi nên nhẫn nhịn vì “mẹ khó tính nhưng không có ý xấu”. Chính sự im lặng của anh khiến tôi càng cảm thấy cô đơn. Tôi bắt đầu sống như một người luôn phải dè chừng, làm gì cũng sợ sai, sợ bị soi xét. Có những đêm nằm cạnh chồng, tôi chỉ muốn hỏi rằng liệu mình có thật sự thuộc về gia đình này không.

Đỉnh điểm là một lần mẹ chồng phát hiện tôi gửi tiền về cho bố mẹ đẻ. Bà không nói trực tiếp mà bóng gió rằng “làm dâu mà không biết nghĩ cho nhà chồng trước”. Lúc đó, tôi không thể chịu đựng thêm. Tôi lần đầu tiên nói lại rằng tôi vẫn có trách nhiệm với bố mẹ mình. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng, còn tôi thì bị nhìn như người sai hoàn toàn.

Sau hôm đó, tôi nhận ra vấn đề không nằm ở việc tôi làm chưa đủ tốt, mà là tôi chưa bao giờ thực sự được chấp nhận. Dù cố gắng thế nào, tôi vẫn là người ngoài trong mắt mẹ chồng. Tôi không còn khóc nữa, chỉ thấy mệt mỏi. Có lẽ, điều khó nhất khi làm dâu không phải là việc nhà hay trách nhiệm, mà là cảm giác mình luôn phải chứng minh giá trị của bản thân, nhưng lại không bao giờ đủ.

Tags

