Hết iPhone lại đến Samsung "quay xe": Điện thoại 2 hãng trước còn cao cấp, giờ bắt đầu dùng thứ rẻ tiền?

Titan – vật liệu từng được giới smartphone săn đón nồng nhiệt – dường như đang dần "thất sủng". Sau iPhone, giờ đây đến Samsung cũng có khả năng loại bỏ vật liệu này.

Các đồn đoán đang ngày càng gia tăng về việc Samsung sẽ không sử dụng titan cho mẫu Galaxy S26 Ultra, sau khi một chuyên gia rò rỉ tin tức hé lộ các tùy chọn màu sắc cho mẫu flagship sắp tới của hãng.

Ice Universe, tài khoản nổi tiếng với các nguồn tin có độ chính xác cao về Samsung, khẳng định Galaxy S26 Ultra sẽ có các tùy chọn màu: Black Shadow, White Shadow, Galactial Blue và Ultravioiet.

Thoạt nghe, đây có vẻ là một chi tiết vô thưởng vô phạt – bởi các mẫu máy mới luôn đi kèm màu sắc mới. Tuy nhiên, điều này lại hoàn toàn trái ngược với quy ước đặt tên mà Samsung đã áp dụng cho các màu sắc của dòng Ultra gần đây.

Ví dụ, Galaxy S25 Ultra có các tùy chọn: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue và Titanium Whitesilver, cùng ba màu chủ đề titan khác được bán độc quyền trên website của hãng.

Ice Universe đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt giữa các tùy chọn màu của Galaxy S25 Ultra và những cái tên được đồn đại cho S26 Ultra: "Bạn sẽ nhận thấy những cái tên này không còn được gắn nhãn là 'Titanium' nữa," leaker này chia sẻ. "Vì vậy..."

Nếu titan vắng mặt trên dòng Galaxy S26, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ Galaxy S23 Ultra, Samsung không sử dụng vật liệu này trên mẫu điện thoại cao cấp nhất của mình (sau khi chuyển từ khung nhôm sang khung titan trên Galaxy S24 Ultra).

Dẫu vậy, Samsung sẽ không phải là hãng điện thoại đầu tiên loại bỏ titan trong lần phát hành mới nhất.

Cả iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max của Apple đều sử dụng khung hợp kim nhôm thay vì titan như hai thế hệ Pro trước đó. Apple vẫn dùng titan, nhưng hiện chỉ trang bị trên mẫu iPhone Air.

Tại sao lại có sự quay xe đột ngột với titan từ các nhà sản xuất như Apple và khả năng là cả Samsung?

iPhone Pro: Từ titan về nhôm chỉ trong hai năm

Chắc chắn, việc bổ sung nhôm vào các mẫu iPhone 15 Pro từng được Apple coi là một bước tiến lớn khi ra mắt dòng sản phẩm này vào năm 2023. Thực tế, cụm từ "titan chuẩn hàng không vũ trụ, bền bỉ nhưng nhẹ nhàng" đã được nhắc đến ngay trong câu đầu tiên của thông cáo báo chí về iPhone 15 Pro.

Sau khi biến titan thành tâm điểm nhận diện cho cả hai thế hệ iPhone 15 và iPhone 16 (giống như Samsung, Apple cũng đưa từ "titan" vào mô tả màu sắc cho điện thoại), việc iPhone 17 Pro quay lại với khung hợp kim nhôm lại diễn ra thầm lặng hơn nhiều.

Tuy nhiên, sự thay đổi tưởng chừng tùy hứng này thực chất lại hoàn toàn có chủ đích. "Apple lựa chọn vật liệu với sự cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng: khoa học vật liệu luôn đi kèm sự đánh đổi," Avi Greengart, nhà phân tích chính tại Techsponential, nhận định.

"Chi phí cũng là một yếu tố, mặc dù các quyết định này được đưa ra từ rất sớm. Do đó, dù có vẻ như Apple đang phản ứng với các chính sách thuế quan hay lạm phát gần đây, thì thực tế quy trình thời gian không vận hành như vậy."

Nói cách khác, lý do titan không còn hiện diện trên dòng iPhone Pro có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân tổng hợp. Và một lý do lớn có lẽ liên quan đến việc cải thiện hiệu năng cho các dòng máy cao cấp của Apple.

Mặc dù iPhone Pro thường xuyên nằm trong nhóm những chiếc điện thoại tốt nhất hàng năm, các mẫu gần đây đã gặp vấn đề về quá nhiệt khi chipset phải xử lý các tác vụ nặng. Apple rõ ràng muốn giải quyết triệt để vấn đề này trên thế hệ iPhone 17 Pro, thậm chí lần đầu tiên hãng đã trang bị buồng hơi tản nhiệt cho điện thoại của mình.

Khung nhôm đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược đó. Về mặt vật lý, nhôm tản nhiệt tốt hơn titan. Nó cũng nhẹ hơn titan – một điểm cộng giúp Apple kiểm soát trọng lượng máy không bị tăng vọt dù phải bổ sung thêm các linh kiện như buồng hơi. Nhờ đó, các mẫu iPhone 17 Pro chỉ nặng hơn một chút so với người tiền nhiệm iPhone 16.

Câu chuyện về giá thành của Titan

Mặc dù vậy, giá cả vẫn là yếu tố then chốt khi các nhà sản xuất lựa chọn vật liệu thiết bị. "Việc nhôm rẻ hơn cũng là một lợi thế," Greengart đồng tình. "Điều đó cho phép Apple kìm hãm đà tăng giá." Và khi nhắc đến những tin đồn thay đổi trên Galaxy S26 Ultra, người ta hoàn toàn có lý do để tự hỏi liệu giá thành có đang chi phối quyết định của Samsung hay không.

"Viên thuốc đắng" mang tên điện thoại Samsung: Tăng giá mà cấu hình vẫn thế thì biết mua hay thôi? Nhiều khách hàng có thể sẽ phải "gãi đầu bứt tai", tự hỏi không chỉ tại sao Galaxy S26 lại đắt hơn, mà chính xác thì họ đang nhận lại được gì từ số tiền đó.

Galaxy S26 ra mắt trong bối cảnh chi phí linh kiện đang leo thang, đặc biệt là bộ nhớ. Cơn sốt AI đã tạo ra nhu cầu khổng lồ về chip nhớ, khiến các nhà sản xuất smartphone phải đối mặt với nguồn cung RAM hạn chế và giá nhập vào cao hơn.

Hệ quả là, Samsung được cho là đang chật vật trong việc định giá cho các mẫu máy sắp tới. Báo cáo mới nhất cho thấy khả năng tăng giá các mẫu Galaxy S26 tại Hàn Quốc là rất cao. Chưa rõ liệu điều này có ảnh hưởng đến giá bán tại các thị trường khác hay không.

Tuy nhiên, giống như Apple, Samsung có thể có những lý do khác để loại bỏ titan khỏi dòng Ultra – nếu điều này thực sự xảy ra. Việc chế tạo những chiếc điện thoại mỏng hơn, nhẹ hơn đang là ưu tiên của Samsung trong thời gian gần đây, và việc chuyển sang khung nhôm có thể hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu đó.