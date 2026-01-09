"Viên thuốc đắng" mang tên điện thoại Samsung: Tăng giá mà cấu hình vẫn thế thì biết mua hay thôi?

Năm 2026 mới chỉ trôi qua được một tuần, nhưng viễn cảnh tài chính của người tiêu dùng dường như chẳng mấy sáng sủa. Tình trạng khan hiếm RAM toàn cầu dự kiến sẽ đẩy giá thành của vô số thiết bị công nghệ leo thang trong những tháng tới.

Theo các báo cáo mới nhất, dòng Galaxy S26 được dự báo sẽ tăng giá khi ra mắt chỉ trong vài tuần nữa. Thông tin này xuất hiện ngay sau khi Samsung Electronics thất bại trong việc đạt thỏa thuận dài hạn để mua chip nhớ từ chính công ty chị em là Samsung Semiconductor.

Tuy nhiên, câu chuyện này còn một ngã rẽ bất ngờ: mức tăng giá có thể sẽ không áp dụng đồng đều ở mọi khu vực và mọi mẫu máy. Đến nay, thị trường Hàn Quốc dường như sẽ phải chịu mức tăng khoảng 88.000 won (tương đương 60 USD) cho phiên bản 256GB. Ngược lại, người tiêu dùng Mỹ dự kiến vẫn sẽ trả mức giá cũ là 799 USD, 999 USD và 1299 USD lần lượt cho Galaxy S26, Plus và Ultra.

Dù sao đi nữa, thông tin này có thể là tin vui với người dùng Mỹ, nhưng lại là "viên thuốc đắng" đối với khách hàng ở các quốc gia khác. Nhất là khi một số người dùng sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho những phần cứng không mang lại sự đột phá nào đáng kể.

Điều này có thể biến Galaxy S26 trở thành một trong những mẫu flagship gây tranh cãi nhất, nếu không muốn nói là số một, của Samsung trong những năm gần đây, trang Android Authority nhận định trong bài viết mới đây.

Giá cao hơn cho phần cứng "bình cũ rượu mới"

Chẳng ai thích việc tăng giá, đặc biệt là khi chúng ta có cảm giác mình đang phải trả nhiều tiền hơn cho cùng một phần cứng mà trước đây có giá thấp hơn. Thật không may, dòng Galaxy S26 dường như đang rơi vào tình cảnh đó, nếu các tin đồn là sự thật.

Với thông số camera được giữ nguyên trong nhiều năm và màn hình trông chẳng khác gì đời trước, có vẻ như một số khách hàng sẽ phải gánh "thuế RAM" cho một quyết định mua sắm mang cảm giác thỏa hiệp hơn là một sự nâng cấp thực sự.

Công bằng mà nói, Samsung cũng mang đến một số cải tiến. Nếu các thông số rò rỉ là chính xác, Galaxy S26 sẽ có bộ nhớ cơ sở lớn hơn và dung lượng pin nhỉnh hơn một chút (dù không thể so sánh với những "quái vật" pin 7.000mAh của những mẫu điện thoại Trung Quốc hiện có trên thị trường).

Chúng ta lại chê nhầm Samsung rồi, họ đang "bắt chước" điện thoại Trung Quốc nhưng không nói ra mà thôi Câu trả lời có thể hơi nhàm chán vào lúc này, nhưng nếu bạn đang chờ đợi một cuộc cách mạng từ Samsung, hãy để mắt đến chiếc nhẫn.

Tương tự, Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ hỗ trợ sạc nhanh 65W và tấm nền màn hình M14 mới, mặc dù các thông số cốt lõi vẫn giữ nguyên như thế hệ trước. Cả ba mẫu máy đều được nâng cấp lên vi xử lý mới nhanh hơn và có thiết kế được tinh chỉnh đôi chút. Liệu những thay đổi đó có xứng đáng với khoản chi thêm khoảng 60 USD cho người dùng toàn cầu hay không chắc chắn sẽ là chủ đề tranh luận gay gắt. Có lẽ, quyết định tài chính khôn ngoan hơn cho khách hàng quốc tế lúc này là chọn mua Galaxy S25 ngay hôm nay.

Cuộc tranh luận muôn thuở giữa Exynos và Snapdragon lại "đổ thêm dầu vào lửa". Trong khi Galaxy S26 Ultra sẽ sử dụng chip Snapdragon trên mọi thị trường, thì các phiên bản rẻ hơn là Galaxy S26 và S26 Plus dự kiến sẽ đi kèm vi xử lý Exynos 2600 mới của Samsung tại ít nhất một số khu vực.

Samsung từng áp dụng chiến lược tương tự trong quá khứ, gây ra sự bất mãn lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Tuy nhiên, họ đã phải dùng Snapdragon 8 Elite cho toàn bộ dòng S25 do sự chênh lệch hiệu năng và các vấn đề về dây chuyền sản xuất.

Sự kết hợp của Exynos 2600 cùng với GPU Xclipse 960 hứa hẹn sức mạnh đáng nể. Được trang bị thêm bộ xử lý AI NPU và đơn vị xử lý hình ảnh mới, tất cả đều được xây dựng trên công nghệ 2nm GAA tiên tiến của Samsung, Exynos 2600 chắc chắn là một chipset cao cấp.

Tuy nhiên, liệu nó có chiến thắng trong các bài kiểm tra benchmark và quan trọng hơn là "cuộc chiến về nhận thức" của người dùng trước Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm hay không thì vẫn chưa rõ ràng.

Nếu những điều trên chưa đủ gây tranh cãi, thì việc quay lại sử dụng Exynos vốn được kỳ vọng sẽ giúp Samsung tiết kiệm khoảng 20 đến 30 USD. Thế nhưng, có vẻ như giá RAM tăng cao đã "ngốn" hết phần lợi nhuận biên đó và thậm chí còn hơn thế nữa. Và tất nhiên, chẳng ai muốn phải trả nhiều tiền hơn cho một con chip bị coi là kém hơn, ngay cả khi sự chênh lệch là rất nhỏ.

Liệu tất cả có nằm ngoài tầm kiểm soát của Samsung?

Tất nhiên, Samsung đang đối mặt với những thách thức chung của toàn ngành công nghệ. Khi các nhà sản xuất RAM chuyển hướng sang các loại chip béo bở hơn phục vụ cơn sốt tính toán AI, loại RAM ít lợi nhuận hơn mà điện thoại, laptop và GPU của chúng ta phụ thuộc bỗng đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng và tăng giá.

Samsung thực sự không thể làm gì nhiều về điều đó và họ sẽ không phải là hãng smartphone duy nhất tăng giá trong năm nay. Samsung đã âm thầm tăng giá dòng Galaxy A tại Ấn Độ, và Xiaomi cũng cảnh báo giá sẽ tăng cho cả sản phẩm giá rẻ lẫn cao cấp.

Tuy nhiên, Samsung có lẽ đã tự làm khó mình với một dòng sản phẩm mà hầu như ai cũng đồng ý là khá trì trệ. Nếu Samsung duy trì dòng sản phẩm bằng những nâng cấp đều đặn về camera, thông số lưu trữ, hoặc thực hiện những thay đổi táo bạo hơn về mặt thẩm mỹ, có lẽ người dùng sẽ dễ dàng thông cảm hơn cho việc tăng giá nhẹ trong bối cảnh hiện tại.

Thay vào đó, công ty lại dồn lực vào Galaxy AI trong vài thế hệ gần đây, đặt nhiều nỗ lực kỹ thuật vào các tính năng phần mềm mà hiệu quả thực tế vẫn còn đang bị đặt dấu hỏi.

Do nhiều tính năng Galaxy AI cũng được cập nhật ngược trở lại cho các mẫu máy cũ, chúng khó có thể trở thành yếu tố then chốt thúc đẩy doanh số cho phần cứng mới. Trong khi đó, gói phần cứng của flagship Galaxy S chỉ thay đổi ở mức tối thiểu mỗi năm.

Cái nhìn của công chúng sẽ càng thiếu thiện cảm khi người tiêu dùng Mỹ có thể tránh được việc tăng giá, trong khi ít nhất một số quốc gia khác trên thế giới phải trả nhiều hơn.

Liệu các thị trường quốc tế bỗng trở thành kẻ "trợ cấp" cho cuộc chiến giành thị phần tại Mỹ của Samsung với Apple hay không? Người tiêu dùng liệu có chấp nhận việc biết mình đang phải trả thêm tiền nhưng lại nhận được ít hơn (về mặt Exynos)? Tất cả những điều này đều có thể gây ra tác dụng ngược.

Tất nhiên, Samsung có những cách để xoa dịu cú sốc này, ít nhất là trên lý thuyết. Các khoản trợ giá mạnh tay, giá trị thu cũ đổi mới, và các chương trình khuyến mãi ra mắt giới hạn đã trở thành công cụ tiêu chuẩn để che giấu việc tăng giá.

Nhưng những chiến thuật này không thay đổi giá trị cốt lõi — chúng chỉ hoãn lại nỗi đau tài chính.

Vấn đề không chỉ đơn giản là Galaxy S26 sẽ đắt hơn — mà là Samsung đang yêu cầu khách hàng chấp nhận mức giá cao hơn, sự đối xử chênh lệch giữa các khu vực, và sự hoài nghi quay trở lại đối với Exynos cùng một lúc. Nhiều khách hàng tiềm năng có thể sẽ phải "gãi đầu bứt tai", tự hỏi không chỉ tại sao Galaxy S26 lại đắt hơn, mà chính xác thì họ đang nhận lại được gì từ số tiền đó.