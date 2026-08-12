Hết hồn với dàn cast Tây Du Ký bản Việt: Trư Bát Giới đẹp như lai Tây, nhìn đến Hằng Nga mà sốc xỉu

Ít ai biết, Việt Nam từng có riêng một phiên bản Tây Du Ký.

Mới đây, một bộ phim Việt ra mắt từ hơn 10 năm trước bất ngờ được cư dân mạng "đào" lại trên Threads và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đó là Sài Gòn Tây Du Ký, phiên bản phóng tác hài hước từ Tây Du Ký, quy tụ dàn diễn viên đình đám một thời như Huy Khánh, Trương Thế Vinh, Phương Thanh, Khởi My, Diễm My 9X... Nhiều người dùng mạng cũng tò mò tìm lại phim sau khi những hình ảnh tạo hình năm xưa được chia sẻ, để rồi không khỏi bất ngờ trước dàn cast và tạo hình "không giống ai" của tác phẩm.

Sài Gòn Tây Du Ký được xây dựng như một phần hậu truyện của nguyên tác Tây Du Ký. Sau khi hoàn thành chuyến thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng bất ngờ mắc kẹt ở Sài Gòn hiện đại vào năm 2014. Nếu ngày xưa họ phải trải qua 81 kiếp nạn thì ở phiên bản này, cuộc sống nơi Sài thành trở thành "kiếp nạn thứ 82", với đủ cám dỗ và tình huống dở khóc dở cười. Phim do Nhất Trung đạo diễn, thuộc thể loại hài - hành động.

Điểm khiến dân tình đặc biệt chú ý khi xem lại chính là Trư Bát Giới Huy Khánh. Không sở hữu tạo hình bụng phệ, mặt mũi ngô nghê như hình dung quen thuộc về nhân vật Trư Bát Giới, Huy Khánh lại xuất hiện với diện mạo của một anh chàng cực kỳ bảnh bao. Tạo hình nhân vật được xây dựng theo hướng hiện đại: tóc tai chải chuốt, ăn mặc sành điệu, thậm chí còn nhanh chóng thích nghi với cuộc sống thành thị và trở thành tài xế riêng cho một cô người mẫu.

Nói cách khác, đây là một phiên bản Trư Bát Giới gần như khác hoàn toàn nguyên tác. Thay vì hình ảnh yêu quái nửa người nửa heo quen thuộc, Huy Khánh được hóa trang thành một quý ông điển trai, phong cách và có phần trai lơ. Trong câu chuyện của phim, Trư Bát Giới vẫn giữ đặc điểm mê gái quen thuộc. Anh đặc biệt say mê Hằng Nga và vì những hành động tán tỉnh quá đà mà phải xuống trần gian. Tại Sài Gòn, Bát Giới tiếp tục đứng trước hàng loạt cám dỗ, trước khi được chính Hằng Nga dẫn đường để không đi quá xa.

Nhưng nếu Huy Khánh khiến khán giả bất ngờ vì Trư Bát Giới đẹp trai, thì nhân vật gây "sốc" nhất có lẽ lại là Hằng Nga do Phương Thanh thủ vai. Trong nguyên tác, Hằng Nga vốn được biết đến là mỹ nhân nổi tiếng của cung trăng. Vì vậy, việc nữ ca sĩ Phương Thanh được giao vai này từng khiến truyền thông và khán giả thời điểm đó không khỏi bất ngờ. Ngay cả Phương Thanh cũng từng thừa nhận cô khá e ngại khi được mời vào vai bởi cảm thấy mình không còn trẻ và không phải mẫu người đẹp điển hình để hóa thân thành tiên nữ. Sau một thời gian cân nhắc, nữ ca sĩ mới nhận lời.

Thế nhưng khi tạo hình được công bố, "chị Chanh" lại xuất hiện trong diện mạo khá nữ tính với trang phục cổ trang, tóc vấn và trâm cài đầu. Đây cũng là một hình ảnh tương đối lạ mắt với Phương Thanh, nữ ca sĩ vốn thường gắn với phong cách mạnh mẽ, cá tính và những vai diễn có màu sắc rất riêng. Đặc biệt, Hằng Nga của Phương Thanh không phải kiểu tiên nữ chỉ xuất hiện để làm nền. Nhân vật được xây dựng như người có vai trò quan trọng trong hành trình của Trư Bát Giới, giúp anh không bị lạc lối giữa những cám dỗ nơi hạ giới. Chính mối quan hệ giữa Hằng Nga và Bát Giới cũng tạo nên nhiều tình huống hài hước cho bộ phim.

Bên cạnh hai cái tên gây chú ý nhất, Sài Gòn Tây Du Ký còn sở hữu một dàn cast khá thú vị. Trương Thế Vinh đảm nhận Tôn Ngộ Không với tạo hình bảnh bao, gương mặt nhẵn nhụi. Dưa Leo vào vai Sa Tăng, trong khi Khởi My hóa thân thành Tước Nhi, cô gái có vẻ ngoài hồn nhiên nhưng sẵn sàng trở nên dũng cảm khi gặp nguy hiểm. Diễm My 9X đảm nhận Bạch Tố Tố, một mỹ nữ quyến rũ với tạo hình xinh xắn.

Đáng chú ý, hành trình ra mắt của bộ phim cũng khá long đong. Sài Gòn Tây Du Ký ban đầu được lên kế hoạch chiếu vào dịp Tết 2014, sau đó lùi sang ngày 19/9 để ê-kíp có thêm thời gian hoàn thiện hậu kỳ và kỹ xảo. Tuy nhiên, đến sát ngày phát hành, phim bất ngờ rút khỏi lịch chiếu. Sau quá trình chỉnh sửa, tác phẩm trở lại với một diện mạo khác, đổi tên thành Tây Du Ký hậu truyện và chính thức ra rạp vào ngày 16/1/2015.

Theo thông tin được công bố thời điểm đó, bộ phim có kinh phí khoảng 10 tỷ đồng và từng được kỳ vọng sẽ trở thành một món ăn tinh thần mới lạ nhờ ý tưởng đưa thầy trò Đường Tăng từ thời cổ đại xuống Sài Gòn hiện đại. Thế nhưng khi chính thức ra mắt, Tây Du Ký hậu truyện lại không tạo được hiệu ứng tích cực như kỳ vọng. Sau một tuần công chiếu, phim vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh từ khán giả và truyền thông. Nhiều người thậm chí bỏ về chỉ sau khoảng 20-30 phút vì cho rằng kịch bản lan man, các mảng miếng hài thiếu duyên, còn cách xây dựng nhân vật quá lộn xộn.

Chất lượng hình ảnh và kỹ xảo cũng trở thành điểm yếu lớn. Theo các bài đánh giá thời điểm phim ra mắt, hậu kỳ và kỹ xảo từng khiến nhiều rạp không muốn nhận chiếu, buộc ê-kíp phải chỉnh sửa thêm trước khi phát hành. Đáng tiếc, những thay đổi này vẫn không giúp tác phẩm thoát khỏi phản ứng tiêu cực. Tây Du Ký hậu truyện sau đó bị nhiều tờ báo xếp vào nhóm phim thất bại, thậm chí được gọi là một trong những "thảm họa" của điện ảnh Việt năm 2015.