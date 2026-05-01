Hết hồn với bộ dạng tuềnh toàng, lão hóa của nam thần bị bắt vì sử dụng chất cấm với bạn gái tiểu thư tập đoàn sữa

Park Yoo Chun được biết đến là nghệ sĩ tai tiếng, đã bị loại bỏ khỏi ngành giải trí Hàn Quốc sau khi dính bê bối liên quan đến chất cấm. Sau khoảng thời gian vắng bóng vì vướng vòng lao lý, cái tên Park Yoo Chun bất ngờ được chú ý khi có động thái mới trên MXH.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ này đăng tải ảnh đi ăn uống cùng nhân viên, kèm với dòng trạng thái: " Việc chúng ta có thể ở bên nhau là bằng chứng cho thấy mọi người đều đang làm việc chăm chỉ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cho tôi khoảng thời gian tuyệt vời này" . Trong hình ảnh mới nhất, Park Yoo Chun khiến công chúng phải hết hồn khi xuất hiện với bộ dạng gầy gò tuềnh toàng, tóc tai bù xù rối bời, gương mặt xuống cấp và lão hóa. Diện mạo đi xuống rõ rệt của Park Yoo Chun được cho là hậu quả từ ồn ào sử dụng chất cấm trong quá khứ.

Hình ảnh mới nhất của Park Yoo Chun gây bàn tán. Anh gầy gò, tuềnh toàng và lão hóa thấy rõ. Ảnh: KoreaBoo.

Ngoại hình xuống dốc, già nua của Park Yoo Chun sau khi bị đuổi khỏi showbiz. Ảnh: KoreaBoo.

Từ đỉnh cao rơi xuống "địa ngục" vì cáo buộc quấy rối tình dục, sử dụng và buôn bán chất cấm

Park Yoo Chun sinh năm 1986, từng là thành viên chủ chốt của TVXQ, sau này là một nửa linh hồn của JYJ. Anh có sự nghiệp thành công ở lĩnh vực âm nhạc lẫn phim ảnh. Park Yoo Chun là nghệ sĩ hiếm hoi thoát mác idol đóng phim, có diễn xuất ấn tượng trong Hoàng Tử Gác Mái hay Chuyện Tình Sungkyunkwan. Tuy nhiên, từ một ngôi sao hạng A từng đứng trên đỉnh Kpop, Park Yoo Chun đã sa ngã, sụp đổ hình ảnh và tự mình đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình vì đời tư bê bối.

Hào quang của Park Yoo Chun rạn vỡ bắt đầu từ năm 2016 khi anh liên tiếp bị tố cáo hiếp dâm nhiều cô gái và phải tiếp nhận điều tra của cảnh sát. Đến năm 2017, tòa phán quyết nam ca sĩ vô tội, trong khi những người cáo buộc anh phải lãnh án tù. Dù vậy, hình ảnh và danh tiếng của nam ca sĩ vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đỉnh điểm là năm 2019, Park Yoo Chun đã bị cáo buộc sử dụng ma túy với hôn thê tài phiệt Hwang Hana - người được biết đến là cháu gái nhà sáng lập tập đoàn sữa Namyang Dairy. Theo thông tin đài MBC công bố, Hwang Hana khai cô và Park Yoo Chun sử dụng ma túy cùng nhau 2 hoặc 3 lần vào đầu năm 2019.

Hwang Hana và Park Yoochun từng có mối quan hệ tai tiếng. Ảnh: Nate.

Cặp đôi này sau đó đã bị bắt vì hành vi sử dụng ma túy. Ảnh: Sina.

Ngay lập tức, cảnh sát đã cấm Park Yoo Chun xuất cảnh khỏi Hàn Quốc sau khi anh dương tính với ma túy để phục vụ cuộc điều tra. Đến tháng 7/2019, anh bị kết án 2 năm tù treo, nộp phạt 1,4 triệu won (28 triệu VNĐ) và bắt buộc trải qua khóa huấn luyện cai nghiện ma túy. Park Yoo Chun đã bật khóc ngay khi được thả khỏi trại tạm giam Suwon. Sau khi scandal nổ ra, công ty quản lý C-JeS Entertainment tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Park Yoo Chun.

Park Yoo Chun 2 năm tù treo, nộp phạt 1,4 triệu won (28 triệu VNĐ) và bắt buộc trải qua khóa huấn luyện cai nghiện ma túy. Ảnh: Nate.

Dù đã tuyên bố sẽ giải nghệ nếu như dương tính với ma túy, nhưng chỉ chưa đầy 1 năm sau khi chấp hành án tù treo, Park Yoo Chun lại gây phẫn nộ khi tổ chức fanmeeting ở nước ngoài, phát hành photobook để kiềm tiền. Hành vi này khiến anh bị dân tình chỉ trích là “ngôi sao mặt dày nhất showbiz”.

Nguồn: Allkpop