Nữ diễn viên này tự khiến cuộc đời mình trở nên bết bát vì yêu sai người.

Thời gian qua, Cảnh Điềm trở thành tâm điểm bàn tán sau khi vướng lùm xùm tình cảm với đại gia Tôn Vũ Thần. Cô lộ hợp đồng mang thai hộ với tỷ phú tiền số sở hữu khối tài sản 8,5 tỷ USD. Đến cuối tháng 8, Tôn Vũ Thần đăng tâm thư 6.000 chữ "bóc phốt" Cảnh Điềm đào mỏ, vẽ chuyện nhờ người mang thai hộ để đòi anh 50 triệu USD - tương đương 2,5 tấn tiền mặt. Chủ tịch kiêm CEO của peiwoApp và BitTorrent còn cho biết anh đã khởi kiện Cảnh Điềm và cha mẹ minh tinh Cbiz để đòi lại số tiền sính lễ hơn 30 triệu NDT (hơn 117 tỷ đồng).

Trong bối cảnh drama tình ái bủa vây, cư dân mạng bắt đầu phát hiện một số dấu hiệu bất thường liên quan đến dữ liệu Internet và hoạt động quảng bá của "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Theo đó, khi tìm kiếm tên Cảnh Điềm trên Wechat và một số nền tảng MXH lớn, kết quả hiển thị thông báo "tạm thời không có kết quả liên quan". Không chỉ vậy, dữ liệu liên quan đến nữ diễn viên trên nhiều bảng thống kê hot search của Weibo không còn được thu thập. Tên của Cảnh Điềm thậm chí biến mất khỏi bảng xếp hạng chỉ số nghệ sĩ ở showbiz Hoa ngữ.

Cư dân mạng không tìm thấy dữ kiện liên quan đến Cảnh Điềm trên nhiều nền tảng MXH sau khi cô bị tỷ phú Tôn Vũ Thần đấu tố. Ảnh: Weibo.

Không chỉ dữ liệu tìm kiếm trên Internet, nhiều hoạt động hợp tác thương mại của Cảnh Điềm được cho là cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vụ ồn ào đời tư. Vào giữa tháng 8, nền tảng Meituan từng công bố Cảnh Điềm trở thành đại sứ làm đẹp thời thượng. Tuy nhiên, sau khi scandal tình cảm nổ ra, bài đăng hợp tác với người đẹp Tư Đằng trên tài khoản Weibo chính thức của thương hiệu đã bị xóa. Một số hình ảnh quảng bá và video liên quan đến chiến dịch này cũng biến mất không dấu vết. Các poster quảng cáo của Cảnh Điềm tại những địa điểm công cộng cũng bị các thương hiệu lần lượt tháo bỏ.

Poster quảng cáo của nữ diễn viên ở nơi công cộng bị tháo dỡ, dẹp bỏ. Ảnh: Zaobao.

Tình trạng hiện tại của Cảnh Điềm khá giống với các nghệ sĩ bị hạn chế hoạt động hoặc bị "phong sát" ở showbiz Trung Quốc những năm qua. Vì vậy, nhiều người nghi vấn nữ diễn viên đã bị "phong sát mềm" trong giới giải trí.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng trước khi tòa án đưa ra phán quyết chính thức, Cảnh Điềm chưa bị cơ quan chức năng xác định là nghệ sĩ có hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng hay bị liệt vào diện "nghệ sĩ có vết nhơ". Vì vậy, xét trên lý thuyết, cô chưa thuộc trường hợp phải chịu lệnh cấm chính thức. Từ đó, một số cư dân mạng cho rằng việc dữ liệu liên quan đến Cảnh Điềm biến mất trên nhiều nền tảng có thể do cơ quan quản lý đang muốn "hạ nhiệt dư luận" đối với vụ tranh cãi đang nhận được quá nhiều sự chú ý.

Tuy nhiên, theo tờ Sina, dù có bị phong sát hay không, Cảnh Điềm đã rơi vào cảnh hết đường cứu vãn hình tượng. Cô từng nổi tiếng với hình ảnh cao sang, phú quý. Nhưng cuối cùng, nữ diễn viên lại lộ ra việc được đại gia hậu thuẫn, bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa quay lén và bán ảnh nhạy cảm rồi bị tỷ phú Tôn Vũ Thần chia tay đòi quà. Những scandal tình ái nối tiếp nhau khiến "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng.

Từ ngôi sao có nhan sắc, được yêu mến, Cảnh Điềm đã khiến cuộc đời mình trở nên bết bát, lao dốc không phanh vì đời tư ồn ào. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu