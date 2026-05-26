Hết cứu Vương Hạc Đệ: Bị 200.000 người ruồng bỏ vì tâm cơ hạ bệ "nàng Cỏ" Vườn Sao Băng, hành xử nhỏ nhen không đáng mặt đàn ông

Những ngày qua, Vương Hạc Đệ đang là cái tên gây tranh luận trái chiều, thậm chí bị mỉa mai là "gã đàn ông nhỏ nhen nhất showbiz Trung Quốc". Nam diễn viên tố cáo bạn diễn trong Vườn Sao Băng là "nàng Cỏ" Thẩm Nguyệt và các thành viên thuộc show Quán Trọ Thân Yêu khiến anh khó chịu, không ghi nhận công sức lại còn chế tên thành "Vương Hạc Đáy" với nghĩa xếp cuối, tận cùng. Trong đó, Thẩm Nguyệt bị cáo buộc cô lập Vương Hạc Đệ khi lập nhóm chat riêng không có anh. "Nhạy cảm không phải là yếu đuối mà là sự thức tỉnh bản năng đối với sự chênh lệch về mặt ranh giới" , Vương Hạc Đệ viết ẩn ý trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, thái độ và cả lời than thở của Vương Hạc Đệ không nhận được sự cảm thông của công chúng, ngược lại còn khiến anh vấp phải sự chỉ trích nặng nề. Khán giả chỉ ra rằng show giải trí vốn quay xong từ 3 tháng trước và nhóm nghệ sĩ nói trên từng bao rạp ủng hộ phim mới của Vương Hạc Đệ, nhưng phải đến khi người hâm mộ nhảy vào phân tích tình huống anh mới cảm thấy bản thân bị tổn thương và "đăng đàn" tố cáo.

Do đó, mỹ nam Thương Lan Quyết bị đánh giá là người tâm cơ, cố ý dẫn dắt người hâm mộ tấn công, hạ bệ Thẩm Nguyệt và các đồng nghiệp trong Quán Trọ Thân Yêu. Cách hành xử nhỏ nhen này khiến hình tượng của Vương Hạc Đệ sụp đổ. 3 ngày sau khi drama nổ ra, tài khoản MXH của mỹ nam này đã bay mất 200.000 người theo dõi. Con số này dự tính còn giảm sâu thêm trong những ngày tới. Với việc bị khán giả ruồng bỏ, Vương Hạc Đệ lâm vào cảnh khủng hoảng lớn về danh tiếng lẫn hình ảnh.

Vương Hạc Đệ mất điểm nghiêm trọng vì tố cáo Thẩm Nguyệt bắt nạt, cô lập anh. Đến nay, anh đã bị 200.000 người quay lưng vì tâm cơ dẫn dắt người hâm mộ tấn công "nàng Cỏ" của Vườn Sao Băng bản Trung. Ảnh: Sina.

Không chỉ bị công chúng quay lưng, hàng loạt lùm xùm ứng xử kém, phát ngôn EQ thấp và chơi gameshow mạnh bạo của Vương Hạc Đệ với các đồng nghiệp trong showbiz cũng bị "đào lại" khắp MXH, khiến hình tượng của anh thêm hoen ố. Cuối năm 2024, nam diễn viên từng phát hành 1 bài hát tự nhận là người xuất thân bình dân, chê bai những kẻ được o bế nâng đỡ. Vụ việc khiến anh bị chỉ trích ngông cuồng, ảo tưởng sức mạnh tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, diễn dở nhưng giỏi hạ bệ đồng nghiệp.

Ngoài ra, Vương Hạc Đệ còn bị phát hiện từng nói Thẩm Nguyệt là đồ ngốc, "nhìn mà phát chán" hay nói Huỳnh Hiểu Minh "nửa người chôn dưới đất". Khi tham gia chương trình cùng với Trương Bân Bân, anh chơi game thô bạo tới mức làm đàn anh phải tới bệnh viện kiểm tra chấn động não nhẹ.

Vương Hạc Đệ hành xử thiếu tinh tế, có nhiều phát ngôn EQ thấp khiến khán giả ngán ngẩm. Ảnh: Sina.

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, hiện là một trong những nam thần được săn đón nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Tên tuổi anh được chú ý với vai chính đầu tiên Đạo Minh Tự trong bộ phim Tân Vườn Sao Băng năm 2018. Đến năm 2022, nam diễn viên gây tiếng vang lớn, trở thành sao trẻ "chạm tay là bỏng" được săn đón nhờ vai Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết. Sau khi bùng nổ danh tiếng, Vương Hạc Đệ tăng 1,56 triệu fans trong một tuần, có ngày anh chạm ngưỡng 300.000 tài khoản theo dõi mới.

Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ được giao nhiều dự án phim ảnh chất lượng cao, nhưng không có thêm tác phẩm thành công. Không chỉ vậy, anh còn bộc lộ nhiều điểm yếu trong kỹ năng diễn xuất, từ khả năng đọc thoại, biểu cảm. Vương Hạc Đệ nằm trong top mỹ nam diễn kém nhất showbiz Trung Quốc, một chín một mười với "tướng quân kem nền" Trương Lăng Hách.

Vương Hạc Đệ nằm trong top diễn viên trẻ tệ nhất showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu