Hết cứu mỹ nhân bị cả showbiz đâm sau lưng

Ngày 11/4, trang Sina đưa tin nữ diễn viên Ngu Thư Hân vướng ồn ào bị nói xấu sau lưng. Người này là bạn của nam diễn viên Hà Dữ từng đóng chung với Ngu Thư Hân trong phim Song Quỹ và dự kiến sắp hợp tác lần nữa.

Cụ thể, Hà Dữ đi chơi cùng nhóm bạn, trong đó có cả Vương Hạc Đệ, bạn diễn của Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết . Tuy nhiên, một người trong nhóm bạn này đã bình luận rằng họ không yêu mến nữ diễn viên, còn nói xấu cô, thậm chí còn thay ảnh bìa bằng hình ảnh "cá sấu", vốn là biệt danh bôi đen mà antifan dành cho Ngu Thư Hân.

Dù chưa biết thực hư ra sao nhưng việc một nhóm đàn ông nói xấu nữ diễn viên như Ngu Thư Hân cũng khiến công chúng phản cảm. Do đó, người đàn ông trên lên tiếng xin lỗi và khẳng định sự việc không liên quan tới hai diễn viên Hà Dữ và Vương Hạc Đệ.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Ngu Thư Hân tức giận vì thần tượng trở thành đề tài nói xấu của một nhóm đàn ông, vì vậy chỉ trích Hà Dữ, Vương Hạc Đệ. Đồng thời họ phản đối việc Ngu Thư Hân hợp tác đóng phim với Hà Dữ lần hai vì cho rằng nam diễn viên đã đâm sau lưng người đẹp sinh năm 1995.

Mặt khác, cũng có nhiều khán giả cho rằng sự việc chưa được kiểm chứng, sự việc nói xấu không liên quan tới Hà Dữ và Vương Hạc Đệ, nhưng fan của Ngu Thư Hân đã chỉ trích hai nam diễn viên, thậm chí còn “ném đá” cả đối thủ Triệu Lộ Tư là rất vô lý.

Đây không phải lần đầu Ngu Thư Hân xảy ra lùm xùm với bạn diễn, hồi tháng 1, fan của nữ diễn viên cũng cho rằng Vương Hạc Đệ đang "đâm sau lưng" Ngu Thư Hân.

Cụ thể, Vương Hạc Đệ mở concert và mời Triệu Lộ Tư tới biểu diễn. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư là đối thủ "một mất một còn" với Ngu Thư Hân và cả hai đang kiện tụng gay gắt. Vì vậy, việc Vương Hạc Đệ mời Triệu Lộ Tư tới tham gia buổi biểu diễn là biểu hiện của việc nam diễn viên đã đứng về phía phe Triệu Lộ Tư, đối đầu với Ngu Thư Hân và không khác gì đâm sau lưng bạn diễn cũ.

Tuy nhiên, theo Sina, mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ cũng không tốt đẹp. Sau thành công của Thương Lan Quyết, người hâm mộ của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ nhiều lần công kích tranh cãi bằng những từ ngữ thô tục, hạ bệ thần tượng đối phương. Vì vậy dẫn đến mối quan hệ giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cũng dần lạnh nhạt. Đỉnh điểm là trong buổi concert của mình, Vương Hạc Đệ thẳng tay xóa Thương Lan Quyết ra khỏi danh sách tác phẩm tiêu biểu dù đây là phim nổi tiếng nhất của nam diễn viên.

Ngoài ra, phía Ngu Thư Hân cũng từng chỉ trích bạn diễn Đinh Vũ Hề khi nam diễn viên sử dụng meme không tốt của cô. Người hâm mộ cho rằng Đinh Vũ Hề nổi danh nhờ đóng Vĩnh Dạ Tinh Hà với Ngu Thư Hân, lợi dụng danh tiếng của cô nhiều lần, nhưng sau đó lại đâm sau lưng nữ diễn viên, khiến cô bị chê cười.

Danh sách những người từng bị fan của Ngu Thư Hân chỉ trích vì đã đối xử tệ với nữ diễn viên còn kéo dài như Chúc Tự Đan, Mạnh Tử Nghĩa, đều từng là người bạn thân thiết nhưng sau này không tương tác với Ngu Thư Hân tại sự kiện. Lâm Nhất cũng trở thành "tội đồ" vì tham gia cùng show giải trí nhưng không khen ngợi vẻ đẹp của Ngu Thư Hân...

Theo Sina, việc nghệ sĩ thỉnh thoảng có phản ứng không phù hợp trên sóng truyền hình thực chất chỉ là những sự cố nhỏ. Mối quan hệ giữa các ngôi sao được vun đắp từ đời thực, hơn cả cố tỏ ra thân thiết trên màn ảnh. Tuy nhiên, người hâm mộ của Ngu Thư Hân không hiểu được điều này. Họ luôn tấn công các đồng nghiệp của nữ diễn viên, chỉ trích họ thậm tệ, cho rằng họ đang làm tổn thương Ngu Thư Hân.

Tuy nhiên, những hành động hung hăng quá khích này lại khiến hình ảnh của Ngu Thư Hân xấu đi trong mắt công chúng vì cô không biết quản lý hướng dẫn người hâm mộ, khiến không gian mạng luôn "chướng khí mù mịt".

Hậu quả là ít nghệ sĩ dám nhắc tới tên của Ngu Thư Hân vì sợ sẽ bị xuyên tạc lời nói hành động, khiến bản thân bị chửi bới. Ngu Thư Hân cũng trở thành nữ diễn viên bị cả showbiz đâm sau lưng, nhưng lại chẳng ai thương tiếc.