Hết cho robot đấm bốc, người Trung Quốc giờ lại 'hô biến' đưa AI vào gấu bông để tạo ra ngành công nghiệp tỷ USD

Theo số liệu từ Tech in Asia và các dự báo của AskCI Consulting, ngành đồ chơi AI tại Trung Quốc dự kiến sẽ đạt quy mô 85 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 12 tỷ USD vào năm 2030.

Sự bùng nổ này không chỉ nằm ở những con số tài chính ấn tượng mà còn đánh dấu sự thay đổi bản chất trong cách trẻ em tương tác với đồ vật. Thay vì chỉ là những món đồ chơi "im lặng" trong thế giới tưởng tượng của trẻ nhỏ, thú nhồi bông giờ đây đã trở nên sinh động và biết nói nhờ sự tích hợp của các chatbot AI hiện đại.

Gấu bông tích hợp trí tuệ nhân tạo AI cho trẻ nhỏ.

Trong cuộc đua này, những ông lớn như Huawei, JD.com và UBTech đang dẫn đầu bằng cách biến AI trở nên hữu hình và gần gũi hơn bao giờ hết.

Điển hình là sản phẩm Huawei AI Pet, hay còn gọi là Smart Hanhan, đã bán được hơn 10.000 sản phẩm ngay trong tuần đầu ra mắt.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở khả năng tương tác hai chiều thông qua loa, micro và màn hình tròn tích hợp trên đôi mắt, cho phép bộc lộ đa dạng các biểu cảm khác nhau.

Nhờ tích hợp chatbot AI độc quyền trên hệ điều hành HarmonyOS 5, món đồ chơi này không chỉ phản hồi các thao tác chạm hay giọng nói mà còn có khả năng ghi nhớ các cuộc trò chuyện trước đó để học hỏi và thấu hiểu chủ nhân theo thời gian.

Khả năng lập trình để điều chỉnh giọng nói và phản ứng theo tâm trạng người dùng giúp AI Pet vượt xa giới hạn của một món đồ chơi điện tử thông thường, dù điều này cũng đồng thời tạo ra một sự "trói buộc" nhất định khi người dùng phải gia nhập hoàn toàn vào hệ sinh thái công nghệ của hãng.

Các món đồ chơi được tích hợp AI cũng đề lại nhiều rủi ro như lộ thông tin cá nhân hoặc đơn giản là khiến trẻ em rời xa thế giới thực.

Tương tự, JD.com, một công ty thương mại điện tử lớn của Trung Quốc, đã cho ra mắt dòng đồ chơi nhồi bông AI của riêng mình, JoyInside, ngay trước khi Huawei ra mắt sản phẩm tương tự.

Còn với UBTech, một công ty robot đến từ Thâm Quyến, đã cho ra mắt Meng UU, một con búp bê nhỏ được trang bị trí tuệ nhân tạo AI, và Wukong, một robot đồ chơi được thiết kế để phục vụ mục đích giáo dục và tương tác.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu những thực thể AI này có đưa ra những nội dung không phù hợp với tâm sinh lý trẻ nhỏ hay không, và quan trọng hơn là các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân đang ở mức độ nào.

Theo từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), những nguy cơ này cần được tính đến trong bối cảnh thị trường đồ chơi AI bùng nổ toàn cầu.

Với khoảng 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động và số vốn đầu tư chạm mốc 3,5 tỷ USD trong năm 2025, Trung Quốc hiện không ngừng đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm AI ra thị trường quốc tế.

Chính vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ các tiêu chuẩn an toàn cho đồ chơi thông minh đã trở thành yếu tố then chốt giúp quốc gia tỷ dân này hướng tới mục tiêu đạt tổng doanh thu 12 tỷ USD vào năm 2030.