Khi thế giới vẫn đang dò đường, quốc gia này đã đi đến bước sản xuất hàng loạt: Không phải Mỹ hay Nhật!

Một đoạn phim mới được phát hành của Zerith Robotics cho thấy một "đội quân" các robot hình người phục vụ H1 của họ. Đây được cho là tín hiệu cho thấy công ty đang chuyển nhanh chóng từ phát triển sang triển khai thương mại quy mô lớn.

Đoạn video ngắn cho thấy các robot H1 được sắp xếp trong một cơ sở công nghiệp, thực hiện các điều chỉnh chiều cao đồng bộ và các chuyển động cánh tay phối hợp, kết thúc bằng một cái cúi chào chậm về phía trước.

Theo Housebots, Zerith đã mở rộng quy mô sản xuất H1 lên hơn 100 đơn vị mỗi tháng chỉ trong chưa đầy một năm. Ấn phẩm này còn báo cáo rằng robot có giá 99.000 NDT (khoảng 13.600 USD), đặt nó vào phân khúc giá thấp của thị trường robot hình người.

Nếu thông tin này chính xác, mức giá hấp dẫn mà Zerith Robotics đưa ra đang khơi dậy nhu cầu ban đầu mạnh mẽ. Housebots cho biết đơn đặt hàng đã vượt mốc 100 triệu NDT, và H1 hiện đang được triển khai tại nhiều địa điểm công cộng cùng doanh nghiệp trên khắp Trung Quốc, bao gồm các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thâm Quyến.

Vượt qua giai đoạn triển khai thử nghiệm

Điều khiến H1 nổi bật so với nhiều nền tảng robot hình người khác chính là sự chuyển hướng rõ rệt sang các vai trò phục vụ thực tiễn, thay vì chỉ giới hạn ở các buổi biểu diễn ngắn hoặc dự án nghiên cứu thử nghiệm. Các báo cáo công khai xác nhận rằng robot của Zerith đã hoạt động thực tế trong môi trường thương mại, như trung tâm mua sắm và các cơ sở trong nhà, nơi chúng đảm nhận các nhiệm vụ vệ sinh cùng khử trùng tự động.

Vào giữa năm 2025, công ty từng tuyên bố kế hoạch giao hàng hàng trăm robot hình người trong năm nay, nhắm đến các lĩnh vực như khách sạn, triển lãm và dịch vụ công cộng. Đoạn video mới chính là minh chứng củng cố cho cam kết này.

Mặc dù các động tác đồng đội phối hợp trong môi trường kiểm soát không hoàn toàn phản ánh điều kiện hoạt động thực tế, chúng vẫn thể hiện sự tự tin của Zerith vào tính nhất quán trong sản xuất và khả năng kiểm soát hệ thống ở cấp độ cao.

Robot được thiết kế riêng cho việc phục vụ

Zerith H1 không phải là một robot đa năng thông thường, mà là một robot hình người gắn bánh xe, được tối ưu hóa dành riêng cho dịch vụ trong nhà. Với thân trên có thể điều chỉnh chiều cao lắp trên nền tảng bánh xe đa hướng, robot dễ dàng tiếp cận các mức độ khác nhau theo chiều dọc, đồng thời di chuyển linh hoạt qua hành lang hẹp và không gian nội thất đông đúc. Thiết kế này ưu tiên sự ổn định, khả năng với tới và tính cơ động, thay vì bắt chước dáng đi giống con người.

H1 cao khoảng 1,8 mét và nặng khoảng 55 kg. Nó được trang bị hai cánh tay robot khớp nối để xử lý công cụ vệ sinh và thao tác các vật thể cơ bản, kết hợp với hệ thống cảm biến bao gồm LiDAR 3D cùng camera độ sâu, hỗ trợ điều hướng tự động và tránh chướng ngại vật hiệu quả.

Các nguồn tin còn cho hay robot chạy trên nền tảng ROS2, được hỗ trợ bởi phần cứng tính toán tích hợp phù hợp cho hoạt động liên tục trong nhà, với thời lượng pin lên đến bốn giờ mỗi lần sạc.

Dù Zerith chưa công bố bảng thông số kỹ thuật chính thức chi tiết về khớp nối hay kiến trúc kiểm soát, những thông tin hiện có vẫn phù hợp với định vị của công ty: H1 là nền tảng dịch vụ thương mại đáng tin cậy. Thay vì nhấn mạnh vào tốc độ hay các tính năng thử nghiệm, Zerith tập trung vào hoạt động bền vững và thực thi nhiệm vụ ổn định trong môi trường thực tế như khách sạn, trung tâm mua sắm hay cơ sở công cộng.

Có thể thấy, Zerith đã vượt xa giai đoạn thử nghiệm và dần chuyển sang sản xuất hàng loạt. Trong lĩnh vực robot hình người, sự nổi lên của các mẫu giá rẻ như Noetix Bumi và Unitree R1 phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét: ưu tiên khả năng chi trả, hiệu suất thông lượng cùng logistics triển khai, bên cạnh các yếu tố kỹ thuật cốt lõi.