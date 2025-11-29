Hết cấm cười, nghệ sĩ giờ bị cấm ngồi ở MAMA 2025

Tối 28/11, Mnet Asian Music Awards ( MAMA ) 2025 chính thức khai màn tại sân vận động Kai Tak (Hong Kong, Trung Quốc), mở ra đại tiệc âm nhạc quy mô lớn thường niên nhằm vinh danh những cá nhân, nhóm nhạc và tổ chức có đóng góp nổi bật cho ngành công nghiệp âm nhạc. Ngày 29/11 sẽ tiếp tục diễn ra D-2 với sự góp mặt của nhiều sao đình đám khác.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước sự kiện, một vụ cháy kinh hoàng tại Hong Kong (Trung Quốc) khiến ít 128 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích, gây chấn động toàn cầu. Sau nhiều cuộc họp gấp, ban tổ chức quyết định không hủy sự kiện nhưng phải thu nhỏ quy mô và điều chỉnh không khí chương trình theo hướng trang trọng, thể hiện sự chia sẻ với nỗi đau của người dân.

Từ ngày 25-28/11, dàn nghệ sĩ, diễn viên và ekip đã lần lượt đáp xuống Hong Kong (Trung Quốc) để chuẩn bị. Ban tổ chức đặc biệt yêu cầu nghệ sĩ không được tỏ ra quá phấn khích hay cười tươi quá mức khi xuất hiện tại sân bay, nhằm tránh tạo cảm giác phản cảm trong bối cảnh cả thành phố đang tang thương.

Theo kế hoạch, thảm đỏ bị hủy, chỉ giữ lại lễ trao giải và các sân khấu biểu diễn chính, phát sóng trực tiếp như dự kiến. Các hiệu ứng sân khấu liên quan đến lửa hay pháo hoa đều bị loại bỏ, thậm chí một số nhóm nhạc còn phải thay đổi trang phục để phù hợp hơn với bối cảnh nghiêm trang.

Sau D-1, cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao trước thông tin MAMA 2025 hủy hoàn toàn ghế ngồi dành cho nghệ sĩ. Theo đó, nghệ sĩ chỉ được trông thấy ở khu ghế ngồi để chuẩn bị bước lên sân khấu nhận giải, khiến mọi khoảnh khắc reaction đều biến mất. Khán giả chỉ biết kết quả ngay khi nghệ sĩ xuất hiện từ hậu trường, khiến yếu tố bất ngờ và tương tác vui vẻ vốn là “đặc sản” của MAMA không còn.

Quyết định này nhằm tránh những tranh cãi về biểu cảm gượng cười hay cảm xúc quá trớn, dễ có thể bị chỉ trích là thiếu tôn trọng trong bối cảnh tang thương. Nhiều fan tiếc nuối vì trong suốt nhiều năm, những khoảnh khắc reaction tự nhiên, từ cameraman hay fancam, đều hút lượng tương tác khủng, giúp người hâm mộ chứng kiến tương tác vui vẻ, đáng yêu giữa các nghệ sĩ.

Trên MXH, đa phần người hâm mộ tỏ ra thông cảm với quyết định của ban tổ chức, hiểu rằng đây là biện pháp cần thiết để lễ trao giải giữ được sự trang nghiêm. Song cũng không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng việc mất đi những khoảnh khắc reaction khiến lễ trao giải năm nay bớt phần sôi nổi và gần gũi, khác hẳn với không khí quen thuộc của MAMA các năm trước. Một số netizen không biết liệu còn lệnh cấm nào khác ở D-2 không.