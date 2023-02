Heo hơi tuột khỏi mốc 54.000 đồng/kg, người chăn nuôi gặp khó

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.



Sau khi cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Yên Bái và Lào Cai đang được thu mua với giá thấp nhất là 50.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, giá heo hơi tại tỉnh Ninh Bình cũng về mức 50.000 đồng/kg.

Cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Nam Định đang thu mua ở mức 51.000 đồng/kg, còn tại Phú Thọ và Tuyên Quang cùng đứng ở mức 52.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg và thu mua trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg.

Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Quảng Bình và Khánh Hòa được điều chỉnh xuống mức 51.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm lần lượt 1.000 đồng/kg và 2.000 đồng/kg, hai tỉnh Đắk Lắk và Thanh Hóa cùng neo tại mốc 50.000 đồng/kg.

Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lâm Đồng, mức giá thấp nhất khu vực 49.000 đồng/kg được ghi nhận tại Nghệ An.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg theo xu hướng chung thị trường và dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Sau khi cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi hôm nay tại Cần Thơ, Kiên Giang cùng đứng ở mức 52.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi tại TP HCM, Bến Tre lần lượt ở mức 51.000 đồngkg và 53.000 đồng/kg sau khi cùng giảm 1.000 đồng/kg. Ghi nhận mức giảm 2.000 đồng/kg, thương lái tại Tây Ninh đang thu mua heo hơi ở mức 50.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực.

Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, các địa phương gồm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau đang được thương lái mua heo hơi ở mức 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, với giá xuất chuồng hiện tại từ 50.000 - 56.000 đồng/kg, người chăn nuôi heo đang bị lỗ khoảng 500.000 - 600.000 đồng/con 100kg.

Không chỉ người nông dân gặp khó, thông qua báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chăn nuôi heo công bố hồi quý IV/2022 cho thấy, nhiều doanh nghiệp đứng trước tình trạng thua lỗ.

Dựa vào số liệu do USDA công bố và USMEF tổng hợp, khối lượng thịt heo xuất khẩu của Mỹ năm 2022 đạt 2,67 triệu tấn, giảm 8,5% so với năm 2021, kim ngạch đạt 7,68 tỷ USD, giảm 5% so với mức kỷ lục đạt được vào năm 2021.

Trước sự cạnh tranh ngày càng tăng ở Mexico, ngành công nghiệp thịt heo của Mỹ đã mở rộng đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu của các nhà chế biến, nhà bán lẻ và nhà điều hành dịch vụ thực phẩm.

Ngoài Mexico, nhiều thị trường cũng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu gần đây của Mỹ, khiến năm 2023 trở nên rất có triển vọng.