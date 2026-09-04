Hẻm nhỏ ở Đồng Nai phủ màu tang thương sau vụ án mạng, hàng xóm kể về hình ảnh cuối cùng gia đình 4 người trước thảm kịch

Sau một đêm, con hẻm ấp Bùi Chu (Đồng Nai) chìm trong tang thương khi gia đình 4 người vốn sống hiền lành, bình dị bỗng mất đi 3 thành viên, người chồng vẫn đang được cấp cứu.

Clip: Di Anh

Con hẻm nhỏ ở ấp Bùi Chu những ngày thường vốn yên ắng, nay phủ một màu tang tóc. Sau cánh cửa của căn nhà nơi xảy ra thảm kịch, tiếng khóc, những ánh mắt thất thần và sự im lặng nặng nề khiến người dân xung quanh vẫn chưa thể tin điều đau lòng vừa xảy ra.

Một ngày trước, nơi đây vẫn là mái nhà ấm êm, là một gia đình 4 người với cuộc sống bình dị. Hai vợ chồng cùng làm công nhân, hai đứa trẻ một vừa lên lớp 6, một mới hơn 1 tuổi. Vậy mà chỉ sau một đêm, tất cả đều đã thay đổi.

Trong vụ án mạng xảy ra rạng sáng 3/9, chị H.T.M. (SN 1990) cùng hai con là N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025) đã tử vong. Chồng chị, anh N.V.Q. (SN 1986), bị nhiều vết thương do dao chém, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Đến chiều cùng ngày, anh Q. đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Bố anh Q. không kìm được nước mắt trước bi kịch của gia đình con trai (Ảnh: Quân)

Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai đã tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ cùng gia đình (Ảnh: Quân)

Nhiều người thân, bạn bè của gia đình nạn nhân đã đến viếng thăm (Ảnh: Quân)

Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ (Ảnh: Quân)

"Nghe mà chân tay cứ bủn rủn hết luôn, không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy", một người hàng xóm nghẹn ngào kể.

Với những người sống trong con hẻm này, gia đình nạn nhân vốn hiền lành, hòa đồng, chưa từng gây sự hay xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm. Bởi vậy, tin dữ xảy đến càng khiến mọi người bàng hoàng, xót xa.

Một người phụ nữ hàng xóm cho biết gia đình nạn nhân sống hòa đồng, chưa từng gây gổ hay xảy ra mâu thuẫn với những người xung quanh.

"Nhà đó rất hiền lành, không có gây sự gây chuyện gì cả. Con cái cũng rất là ngoan. Hàng ngày gặp nhau thì hỏi han, chào nhau", người này kể.

Chị kể, chỉ một ngày trước khi xảy ra vụ án, chị còn nhìn thấy cả gia đình ngồi chơi trước nhà. Vợ chồng, con cái vẫn sinh hoạt bình thường như bao ngày.

"Hôm qua chị đi chợ về thấy gia đình đang ngồi trước nhà chơi bình thường, cả vợ chồng con cái. Gặp nhau thì cũng đi qua, gật đầu chào hỏi nhau thôi", chị nói.

Người thân của gia đình chìm trong niềm đau xót khôn nguôi (Ảnh: Quân)

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang giám sát nghiêm ngặt Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai), nghi can trong vụ án mạng khiến 3 người tử vong, một người bị thương xảy ra rạng sáng cùng ngày tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh.

Bước đầu, Đức Anh khai nhận có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (SN 2009). Gần đây, P.A. nói lời chia tay khiến Đức Anh nảy sinh ý định sát hại bạn gái.

Khoảng 1h45 ngày 3/9, sau khi uống rượu cùng một nhóm bạn, Đức Anh mang dao đến nhà P.A. Tuy nhiên, do cửa nhà bị khóa, đối tượng trèo lên mái, tìm cách cạy ô cửa giếng trời để đột nhập.

Lúc này, ông Đ.V.R., bố của P.A., nghe tiếng động nên bật điện kiểm tra và phát hiện Đức Anh. Dù ông R. nói chuyện, yêu cầu đối tượng rời đi, Đức Anh vẫn tiếp tục cạy cửa giếng trời. Lo sợ, ông R. chốt chặt các cửa và gọi điện báo Công an xã Bình Minh.

Không thể đột nhập vào nhà P.A., Đức Anh trèo qua mái nhà kế bên của anh N.V.Q. (SN 1986), sau đó mở cửa tầng 2 để đột nhập vào bên trong. Phát hiện có người đột nhập, anh Q. đi kiểm tra và thấy Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Đối tượng lập tức cầm dao lao vào tấn công.

Bị tấn công bất ngờ, anh Q. chống trả nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương. Anh Q. sau đó mở cửa chạy ra đường nhưng bị đối tượng truy đuổi và tấn công đến khi gục xuống.

Nguyễn Đức Anh - đối tượng gây ra vụ thảm án tại Đồng Nai. Ảnh: Bộ Công an

Sau đó, Đức Anh quay trở vào nhà, chốt cổng rồi xông vào phòng ngủ tấn công chị H.T.M. (SN 1990), vợ anh Q., cùng hai người con là N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025).

Khi lực lượng Công an xã Bình Minh có mặt, Đức Anh mở cổng và bị khống chế, bắt giữ. Đối tượng cũng bị thương trong quá trình xảy ra vụ việc. Hậu quả, chị H.T.M. tử vong tại hiện trường; hai người con tử vong sau khi được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Anh N.V.Q. bị thương nặng và đang được điều trị.

Đáng chú ý, theo lời khai ban đầu, Đức Anh cho biết không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình anh Q. Đối tượng khai mục đích ban đầu là tìm đến nhà bạn gái để gây án sau khi hai người chia tay.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Bình Minh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND thành phố Đồng Nai và Viện KSND Khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, động cơ và hành vi của nghi phạm.