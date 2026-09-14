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Hệ thống vũ khí chống UAV là trang bị bắt buộc trên tàu khu trục Mỹ

Bạch Dương
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 Hải quân Mỹ buộc phải trang bị hệ thống chống máy bay không người lái trên các tàu khu trục của mình nhằm đối phó nguy cơ lớn nhất hiện nay.

- Ảnh 1.

Hải quân Mỹ (USN) đang tìm kiếm các giải pháp để bảo vệ tàu chiến khỏi những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử.

Mỹ lần đầu tiên đối mặt với mối đe dọa mới vào mùa Xuân năm ngoái, khi giới chức nước này phát động cuộc chiến chống lại phiến quân Houthi ở Yemen.

Để đáp trả những cuộc tấn công của Mỹ, Houthi bắt đầu tập kích các tàu khu trục của USN ở Biển Đỏ, bao gồm cả bằng máy bay không người lái cảm tử.

Đối diện thách thức trên, rõ ràng các hệ thống phòng không hải quân tiêu chuẩn không đủ để đánh chặn mục tiêu trên không cỡ nhỏ. Hơn nữa việc lãng phí tên lửa đắt tiền vào máy bay không người lái giá rẻ là kém khả thi về mặt kinh tế.

Tạp chí quân sự The War Zone (TWZ) đã đăng tải những bức ảnh mới về tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Bainbridge của Hải quân Mỹ, cho thấy rõ các bệ phóng Raytheon Coyote thế hệ mới.

Đây là một hệ thống máy bay không người lái nhỏ gọn, dùng một lần, được phát triển bởi công ty RTX của Mỹ, chuyên dùng trong tác chiến chống UAV.

- Ảnh 2.

Các bệ phóng Raytheon Coyote đang được lắp đặt trên hàng loạt tàu khu trục Mỹ.

Ngoài hệ thống tự động này, Hải quân Mỹ cũng đã nghiên cứu việc sử dụng các loại vũ khí đơn giản hơn. Bức ảnh khác cho thấy tàu khu trục USS Mustin lắp súng máy M2 Browning cỡ 12,7mm gắn trên đỉnh pháo tự động Bushmaster II 30mm.

Bài báo lưu ý cấu hình pháo kép nói trên là lần đầu tiên hệ thống như vậy được nhìn thấy trên một tàu chiến của Mỹ.

Hệ thống kết hợp với pháo Mk 38 Mod 4, được thiết kế để tiêu diệt các vật thể nhỏ, bao gồm UAV và mục tiêu trên mặt đất. Tổ hợp này trang bị hệ thống phát hiện và dẫn hướng tự động quang điện tử Mk 48 Mod 2.

Bài báo nói thêm, Hải quân Mỹ dự định lắp đặt các hệ thống như vậy trên tất cả tàu khu trục lớp Arleigh Burke, cũng như tàu phá băng của Lực lượng Bảo vệ bờ biển vào năm tới. Ngoài ra, các tàu chiến sẽ được trang bị hệ thống dẫn đường bằng radar để điều khiển bắn cho pháo phòng không Mk 15 Phalanx tiêu chuẩn của chúng.

Theo Topwar
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Tags

Hải quân Mỹ

tàu khu trục

UAV

Raytheon

phòng không

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