Module tự động lái Raptor Pilot AI Pro. Ảnh: London Defence R&D

Công ty nghiên cứu quốc phòng London Defence R&D tại Anh vừa ra mắt hệ thống tự động lái Raptor Pilot AI Pro - được giới thiệu là nhỏ nhất thế giới - với khả năng biến bất kỳ UAV nào thành vũ khí tấn công chính xác.

Tích hợp AI và điều khiển tự động

Theo London Defence R&D, Raptor Pilot AI Pro là module tự động lái siêu nhỏ, tích hợp AI, cho phép nhận diện và theo dõi mục tiêu theo thời gian thực. Hệ thống được trang bị bộ xử lý trung tâm bốn nhân tốc độ 2,4gigahertz, hỗ trợ hiển thị trực tiếp trên màn hình.

AI của Raptor Pilot AI Pro có khả năng xử lý hình ảnh độ nét cao ở tốc độ 30 khung hình/giây, giúp UAV nhanh chóng phát hiện và khóa mục tiêu.

Tổ hợp cảm biến tích hợp dữ liệu hình ảnh và quán tính cho phép hệ thống duy trì hoạt động ngay cả khi tín hiệu vệ tinh bị suy giảm.

Hệ thống điều khiển bay sử dụng bộ vi điều khiển STM32F405, cung cấp khả năng ước lượng chính xác độ cao và tư thế trong quá trình vận hành tự động. Nhờ vậy, UAV có thể hoạt động độc lập với độ chính xác cao, giảm đáng kể sự phụ thuộc vào điều khiển từ xa.

UAV đánh chặn Raptor XL.

Tương thích rộng rãi, mở rộng ứng dụng thực tế

Raptor Pilot AI Pro có khối lượng chỉ 100g, hoạt động trong dải điện áp từ 6-28volt. Module này có thể kết nối với nhiều loại cảm biến, tải trọng và mạng điều khiển thông qua cả giao diện có dây và không dây.

London Defence R&D cho biết hệ thống mang tính “phi nền tảng”, tức có thể tích hợp trên nhiều loại UAV khác nhau, gồm máy bay đánh chặn, đạn tuần kích, UAV cánh cố định và các thiết bị lai.

Hiện công nghệ này là nền tảng cốt lõi của hai dòng UAV đánh chặn Baby Raptor và Raptor XL vừa được công bố.

Với khả năng biến UAV thành vũ khí chính xác thông minh, Raptor Pilot AI Pro được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới cho quốc phòng Anh trong lĩnh vực hệ thống không người lái nhỏ gọn nhưng hiệu quả cao.