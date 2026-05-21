Hệ thống tác chiến điện tử và tình báo tín hiệu Guardian Vantage

Đây là nền tảng mới cho phép quân đội phát hiện, nhận dạng và định vị các nguồn phát xạ điện tử từ radar, drone và mạng liên lạc quân sự của đối phương mà không cần phát tín hiệu, giúp lực lượng vận hành giữ bí mật vị trí.

Guardian Vantage hoạt động bằng cách giám sát phổ điện từ để tìm hoạt động khả nghi. Khi phát hiện tín hiệu, hệ thống sẽ so sánh với thư viện mối đe dọa để xác định nguồn gốc và mức độ nguy hiểm.

Thông tin này có thể được dùng để theo dõi di chuyển của đối phương, xây dựng dữ liệu mục tiêu hoặc giám sát khu vực tranh chấp.

Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, nơi các lực lượng sử dụng cảm biến, drone và mạng vô tuyến nhiều như hỏa lực truyền thống, hệ thống này giúp quân đội khó bị phát hiện hơn. Vì hoạt động thụ động, Guardian Vantage không phát ra tín hiệu, giảm nguy cơ bị đối phương phát hiện.

Nền tảng còn có khả năng xây dựng “trật tự tác chiến điện tử”, cung cấp cho chỉ huy cái nhìn rõ ràng về vị trí và năng lực của đối phương theo thời gian thực, đồng thời tự động ưu tiên các mối đe dọa nguy hiểm nhất.

Leonardo cũng tích hợp công cụ ngôn ngữ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cho phép hệ thống phiên âm trực tiếp tín hiệu vô tuyến bị chặn và dịch sang ngôn ngữ của người vận hành.

Guardian Vantage có thể triển khai trên nhiều nền tảng như xe mặt đất, tàu hải quân, nhà trú ẩn hoặc cơ sở cố định, giúp mở rộng phạm vi tác chiến điện tử mà không cần phát triển giải pháp riêng cho từng loại phương tiện.

Ông Mike Brown, quản lý chiến dịch tại Leonardo cho biết hệ thống này giúp chỉ huy hiểu rõ hơn về hoạt động và ý định của đối phương, đồng thời tăng tốc độ ra quyết định trên chiến trường.

Ông nhấn mạnh Guardian Vantage biến phổ điện từ thành lợi thế tác chiến quyết định và có kiến trúc mở, cho phép khách hàng tùy chỉnh, nâng cấp theo sự phát triển của mối đe dọa.

Một điểm đáng chú ý là Guardian Vantage không chịu hạn chế ITAR, giúp việc xuất khẩu và tích hợp dễ dàng hơn so với nhiều công nghệ quốc phòng do Mỹ kiểm soát.

Hệ thống được phát triển với sự tham gia của các công ty Anh gồm CommsAudit, Esroe và Mercury, dựa trên hơn 60 năm kinh nghiệm của Leonardo trong lĩnh vực tác chiến điện tử.

Trong bối cảnh quân đội ngày càng chú trọng đến ưu thế điện từ, Guardian Vantage được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng cho giám sát, bảo vệ lực lượng và nâng cao nhận thức chiến trường trong môi trường điện từ ngày càng đông đúc và tranh chấp