Hệ thống rải mìn 'Nông nghiệp' hoạt động thầm lặng nhưng cực kỳ hiệu quả

Bạch Dương |

Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đánh giá rất cao hệ thống rải mìn từ xa Zemledeliye (Nông nghiệp) trên chiến trường.

Hệ thống rải mìn Nông nghiệp: Công nghệ quân sự hiệu quả trên chiến trường - Ảnh 1.

Hệ thống rải mìn từ xa Zemledeliye đang được sử dụng tích cực trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Nó tham gia cả trong các cuộc tấn công và phòng thủ của Nga.

Hệ thống rải mìn Nông nghiệp: Công nghệ quân sự hiệu quả trên chiến trường - Ảnh 2.

Theo đại diện Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, tổ hợp này cho phép nhanh chóng đưa hàng trăm quả mìn chống bộ binh và chống tăng có thể lập trình đến khu vực mục tiêu.

Hệ thống rải mìn Nông nghiệp: Công nghệ quân sự hiệu quả trên chiến trường - Ảnh 3.

Những quả mìn như vậy có thể rơi cả phía sau chiến tuyến của đối phương chỉ trong vài phút. Xe mang phóng sẽ nhanh chóng đến khu vực khai hỏa và rời đi cũng nhanh chóng sau khi sử dụng.

Hệ thống rải mìn Nông nghiệp: Công nghệ quân sự hiệu quả trên chiến trường - Ảnh 4.

Trong một cuộc tấn công, hệ thống sẽ vô hiệu hóa hệ thống hậu cần của đối phương. Chúng làm mất khả năng vận chuyển đạn dược, luân chuyển lực lượng và bảo vệ tiền tuyến. Quân đội Nga gọi đây là "tấn công dồn dập".

Hệ thống rải mìn Nông nghiệp: Công nghệ quân sự hiệu quả trên chiến trường - Ảnh 5.

"Nông nghiệp" có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard của Đức hoặc xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, sau đó chúng sẽ bị máy bay không người lái tiêu diệt.

Hệ thống rải mìn Nông nghiệp: Công nghệ quân sự hiệu quả trên chiến trường - Ảnh 6.

Hệ thống rà phá bom mìn từ xa bao gồm một xe chiến đấu trên khung gầm bánh lốp có khả năng chịu tải tăng cường, một xe vận chuyển và bốc dỡ, và các thùng chứa đạn dược công binh - các loại mìn khác nhau.

Hệ thống rải mìn Nông nghiệp: Công nghệ quân sự hiệu quả trên chiến trường - Ảnh 7.

Tuy nằm cách xa tiền tuyến nhưng theo trang thông tin chiến sự OSINT ORYX, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh toàn diện, Quân đội Nga đã mất ít nhất 5 phương tiện như vậy.

Hệ thống rải mìn Nông nghiệp: Công nghệ quân sự hiệu quả trên chiến trường - Ảnh 8.

Mới đây các binh sĩ của Lữ đoàn máy bay không người lái độc lập số 414 "Những chú chim Magyar" đã phá đăng tải video phá hủy một phương tiện rải mìn từ xa hiếm có của Nga - hệ thống Zemledeliye.

Hệ thống rải mìn Nông nghiệp: Công nghệ quân sự hiệu quả trên chiến trường - Ảnh 9.

Chỉ huy lữ đoàn đã thông báo điều này bằng cách đăng một video tương ứng trên kênh Telegram của mình. Xe chiến đấu đã bị UAV trinh sát của đơn vị phát hiện và sau đó máy bay không người lái cảm tử đã được điều động tới tung đòn tấn công quyết định.

Nga

Bradley

Hệ thống rải mìn

Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec

