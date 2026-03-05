Nhà phân tích Sam Leir đã công bố những hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs cho thấy hậu quả của cuộc tấn công.

Theo ghi nhận, các mảnh vỡ của tấm ốp bị hư hỏng rơi xuống mái của tòa nhà chính. Hình ảnh cũng cho thấy dấu vết của nước chảy xuống sau khi đám cháy được dập tắt.

Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại nghiêm trọng đến mức nào. Hai mảng radar điều khiển còn lại nhiều khả năng vẫn hoạt động được, tùy thuộc vào việc thiết bị bên trong có bị hư hại nghiêm trọng hay không.

Việc tiêu diệt hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 chắc chắn đã làm suy yếu khả năng phòng thủ tên lửa của Mỹ ở các khu vực khác thuộc Vịnh Ba Tư.

Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại đối với radar AN/FPS-132 ở Qatar vào ngày 3/3.

Bộ Quốc phòng Qatar đã nhanh chóng bình luận về tình hình và cho biết đài radar AN/FPS-132 thực sự là mục tiêu một trong những cuộc tấn công của Iran. Tuy nhiên thiệt hại và tình trạng hoạt động hiện tại của trạm vẫn chưa được công bố chính thức.

Hệ thống cảnh báo sớm tên lửa AN/FPS-132 là một tổ hợp radar cố định được thiết kế để phát hiện các mục tiêu trên không và mục tiêu đạn đạo thuộc nhiều loại khác nhau. Dữ liệu thu được từ radar này được sử dụng để vận hành các tổ hợp phòng không và phòng thủ tên lửa.

Trạm radar là một công trình gồm các phần trên mặt đất và dưới lòng đất với tổng chiều cao khoảng 40m. Một thiết bị ăng-ten đa năng được đặt trên mái của tòa nhà. Cụm công trình nằm ở Qatar được trang bị 3 ăng-ten mảng pha chủ động (AESA) cố định, mỗi mảng ăng ten bao phủ một khu vực rộng 120 độ theo phương vị.

Trạm hoạt động trong dải tần siêu cao và sử dụng nguyên lý radar vượt đường chân trời. Mỗi dàn ăng-ten có hơn 2.600 phần tử phát và thu; tổng công suất vượt quá 2,5 MW. Tầm phát hiện các mục tiêu trên không kích thước lớn của radar đạt gần 5.000km.

Radar cảnh báo sớm tên lửa AN/FPS-132.

Hệ thống radar ghi lại việc phóng tên lửa đạn đạo và tính toán quỹ đạo của chúng. Khả năng kỹ thuật của trạm radar AN/FPS-132 vượt trội đáng kể so với nhu cầu phòng không của Qatar.

Tầm phát hiện mục tiêu lên đến 5.000km cho phép trạm radar này giám sát không chỉ toàn bộ lãnh thổ Iran mà còn cả các vùng xa xôi khác.