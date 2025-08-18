Hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-29 mới nhất có khả năng phá hủy cả vệ tinh

Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, được cho là hệ thống phòng không chống tên lửa đạn đạo (ABM) HQ-29 thế hệ mới đã thu hút sự quan tâm sâu sắc.

Xe mang phóng tự hành (TEL) sử dụng khung gầm 6 trục với hai ống phóng kiêm bảo quản có đường kính khoảng 1,5 mét, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin vào ngày 17 tháng 8 năm 2025.

Những hình ảnh được đăng trên nền tảng Weibo đã làm dấy lên suy đoán rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị trưng bày hệ thống này tại cuộc duyệt binh vào ngày 3 tháng 9 để kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến thứ II.

Các nhà phân tích đã gọi HQ-29 là "thợ săn vệ tinh nòng đôi", ám chỉ khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao trên 500 km và có thể bắn trúng vệ tinh ở quỹ đạo thấp của Trái Đất.

Giới chuyên gia nhận thấy sự tương đồng giữa HQ-29 với hệ thống S-500 của Nga, được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu ngoài khí quyển.

Khác với tổ hợp HQ-19 hiện có của Trung Quốc, sử dụng cơ chế phá hủy động năng tương tự THAAD của Mỹ, HQ-29 có thể nhắm mục tiêu đánh chặn ở các giai đoạn tầm trung và tầm cao của quỹ đạo.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo HQ-29 của Trung Quốc có kích thước rất lớn.

Bắc Kinh chưa chính thức xác nhận sự tồn tại của HQ-29, nhưng sự xuất hiện của nó được coi là một bước tiến nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các hệ thống phòng không tầm xa của Trung Quốc, chẳng hạn như HQ-9, và các tên lửa đánh chặn chiến lược tương đương với SM-3 của Mỹ hoặc S-500 của Nga.

Một chiếc xe TEL được nhìn thấy đang trên đường hướng về phía Bắc Kinh cho thấy giới chức quân sự nước này đang chuẩn bị cho một cuộc trình diễn công khai.

Các chuyên gia cho biết HQ-29 sẽ củng cố hệ thống phòng thủ đa tầng của Trung Quốc bằng cách bảo vệ chống lại tên lửa đạn đạo và vệ tinh có khả năng gây nguy hiểm, phản ánh tham vọng răn đe chiến lược của Bắc Kinh.

Với việc Hoa Kỳ đầu tư vào phòng thủ tên lửa và khả năng tác chiến không gian, cùng thời điểm Nga triển khai S-500, hệ thống HQ-29 này nhấn mạnh một cuộc chạy đua vũ trang trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa và kiểm soát quỹ đạo thấp của Trái đất.

Mặc dù vậy cần lưu ý, tính đến thời điểm báo chí đưa tin, Bộ Quốc phòng Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về đặc điểm hoặc nhiệm vụ của HQ-29.