Mỹ đạt sản lượng tên lửa chưa từng có cho hệ thống phòng không Patriot

Hoa Kỳ đang tăng đáng kể năng lực sản xuất tên lửa, theo báo cáo gần đây của hai công ty Lockheed Martin và L3Harris Technologies, trang Defense News đưa tin ngày 16 tháng 8 năm 2025.

Cụ thể, Lockheed Martin đã đạt mục tiêu sản xuất hàng năm là 650 tên lửa đất đối không (SAM) PAC-3 MSE cho hệ thống Patriot trước thời hạn và có kế hoạch tăng lên 2.000 quả đạn vào năm 2028.

Một yếu tố then chốt chính là việc khai trương cơ sở Aerojet Rocketdyne mới của L3Harris Technologies tại Huntsville, Alabama, được xây dựng trong hai năm với một phần kinh phí từ chính phủ Hoa Kỳ.

Cơ sở này hiện đang sản xuất khung thân, vòi phun, ống xả và nắp đuôi cho tên lửa Standard Missile, PAC-3 MSE, MLRS và Javelin, với kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm.

Vấn đề thiếu hụt tên lửa phòng không Patriot của Mỹ sẽ sớm được giải quyết.

Song song với đó, L3Harris đang tăng cường sản xuất các bộ phận trơ cho động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cỡ lớn (SRBM) tại cơ sở AMF - North ở Northville, Quận Huntsville, được khai trương vào năm 2019, và có một nhà máy nhiên liệu SRBM mới tại Camden, Arkansas, đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2025.

L3Harris cũng đang đầu tư 500 triệu đô la để mở rộng việc sản xuất động cơ phản lực cỡ lớn tại Camden, tăng sản lượng lên 600.000 bộ phận mỗi năm và đầu tư 41,2 triệu đô la vào một nhà máy ở Virginia để tăng sản lượng động cơ cỡ nhỏ và vừa lên 20%.

Bên cạnh đó, Northrop Grumman có kế hoạch tăng sản lượng động cơ phản lực turbine từ 13.000 lên 25.000 đơn vị vào năm 2029 và sản lượng nhiên liệu cho động cơ phản lực turbine (nhiên liệu đẩy) từ 13.600 tấn lên 22.600 tấn vào năm 2028.

Để đạt được mục tiêu này, việc xây dựng hai dây chuyền tại Alabama (Khuôn viên hai tòa nhà mới và Trung tâm tích hợp phòng không và tên lửa) cho các thành phần hệ thống phòng không đã hoàn thành vào năm 2025.

Theo báo cáo, nhà máy Trung tâm tên lửa ở Tây Virginia đã được hiện đại hóa, tăng gấp đôi sản lượng động cơ cho tên lửa AARGM-ER lên 600 đơn vị.

Ngoài ra Trung tâm đổi mới động cơ đẩy ở Maryland đang được xây dựng cho tên lửa siêu thanh và Utah Expansion ở Utah cũng được mở rộng để chế tạo động cơ phản lực turbine lớn, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.