Vào ngày 17 tháng 9, Đài Loan chính thức công bố hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất mang tên Chiang Kung, hiện đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan (NCSIST) đã công bố thông tin chi tiết về hệ thống vũ khí mới nhất này cũng như video thử nghiệm.

Theo giới thiệu, hệ thống này được trang bị một tên lửa đánh chặn hai tầng và một radar với ăng ten mảng pha quét chủ động (AESA) được sản xuất tại địa phương.

Sau khi phóng, tên lửa đánh chặn sử dụng radar AESA để dẫn đường và ở giai đoạn thứ hai, một radar sóng milimet được tích hợp vào đạn để đánh chặn chính xác.

Tầng thứ hai có thiết kế tổng hợp và khả năng điều hướng lực đẩy. Loại đầu đạn vẫn chưa được xác định, nhưng có thể là va chạm động năng thay vì mang thuốc nổ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Chiang Kung do Đài Loan nghiên cứu chế tạo.

Theo Hãng thông tấn Đài Loan (CNA), hệ thống này có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật ở độ cao trung bình, đây là loại vũ khí theo dự báo sẽ được Trung Quốc sử dụng rộng rãi nếu xảy ra xung đột giữa hai bờ eo biển.

Giám đốc NCSIST - ông Lee Shi-chang cho biết khả năng đánh chặn có thể đạt được ở độ cao lên tới 70 km. Để so sánh, hệ thống THAAD của Mỹ hoạt động ở độ cao hơn 50 km.

Một phiên bản cải tiến của Chiang Kung II với tầm bắn lên đến 100 km cũng đang được phát triển. Theo tờ Taipei Times, có hai phiên bản: Chiang Kung IIA, dùng để đánh chặn tên lửa, và Chiang Kung IIB - tên lửa đất đối đất có tầm bắn lên đến 1.000 km.